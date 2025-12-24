Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях
Киев • УНН
В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских атак. Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют.
В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии "в нескольких областях", причиной называют последствия атак рф, графики не действуют, пишет УНН.
В нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры
Как отмечается, "предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют". "Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в Укрэнерго.
Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно".
