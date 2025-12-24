$42.100.05
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях

Киев • УНН

 • 386 просмотра

В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии в нескольких областях из-за последствий российских атак. Предварительно обнародованные графики обесточивания пока не действуют.

Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях

В Укрэнерго подтвердили введение аварийных отключений электроэнергии "в нескольких областях", причиной называют последствия атак рф, графики не действуют, пишет УНН.

В нескольких регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина усиления мер ограничения - последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры

- сообщили в Укрэнерго.

Как отмечается, "предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют". "Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в Укрэнерго.

Украинцев призвали: "Если сейчас у вас есть электроэнергия - пожалуйста, потребляйте ее экономно".

Ряд областей перешли на аварийные отключения света24.12.25, 10:49 • 742 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина