Ряд областей перешли на аварийные отключения света
Киев • УНН
Утром 24 декабря в Сумской и Полтавской областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения энергосистемы в результате атаки армии РФ.
В ряде областей 24 декабря утром ввели аварийные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго.
Подробности
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 10 очередей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атаки армии РФ", - сообщили в Сумыоблэнерго.
В Полтаваоблэнерго отметили: "В 10:23 получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 10 очередей".
