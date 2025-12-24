Низка областей перейшли на аварійні відключення світла
Київ • УНН
Вранці 24 грудня в Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.
У низці областей 24 грудня вранці запровадили аварійні вимкнення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго.
Деталі
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 10 черг. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії рф", - повідомили в Сумиобленерго.
У Полтаваобленерго зазначили: "О 10:23 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 10 черг".
Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго24.12.25, 10:39 • 280 переглядiв