Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 19373 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 37562 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 48061 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 56533 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 37800 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 44002 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21581 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18941 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24427 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Низка областей перейшли на аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вранці 24 грудня в Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії РФ.

Низка областей перейшли на аварійні відключення світла

У низці областей 24 грудня вранці запровадили аварійні вимкнення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго.

Деталі

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 10 черг. Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок атаки армії рф", - повідомили в Сумиобленерго.

У Полтаваобленерго зазначили: "О 10:23 отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в об'ємі 10 черг".

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго24.12.25, 10:39 • 280 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго