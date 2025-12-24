Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго

росія вночі знову вдарила по енергетиці у кількох областях, є нові знеструмлення у 5 регіонах, сьогодні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості та бізнесу до 23:59 у всіх регіонах України, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки ворожих обстрілів

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово", - повідомили в Міненерго.

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - повідомили в Укренерго.

Ремонтні бригади обленерго, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Графіки відключень

"Внаслідок учорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів", - повідомили в Укренерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили в Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 24 грудня, станом на 8:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня. 23 грудня добовий максимум споживання був увечері - на 2,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина змін - застосування більшого обсягу заходів обмеження внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

"У всіх регіонах України наразі є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.16 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.