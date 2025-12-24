Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 4566 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 23222 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 40880 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 53707 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 61556 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 39367 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 47353 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21875 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19096 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24583 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
79%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 19140 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 14690 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 10749 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo04:30 • 15459 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 8810 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 53707 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 33703 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 61556 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 47353 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 102273 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 5116 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 29344 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27052 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30255 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32195 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
Серіали

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

Вночі ворог атакував енергооб'єкти у кількох областях, що призвело до нових знеструмлень у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях. Сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості та бізнесу до 23:59.

Через атаки рф нові знеструмлення у 5 областях, графіки відключень цілодобово по всій Україні - Міненерго

росія вночі знову вдарила по енергетиці у кількох областях, є нові знеструмлення у 5 регіонах, сьогодні графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості та бізнесу до 23:59 у всіх регіонах України, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Наслідки ворожих обстрілів

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово", - повідомили в Міненерго.

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях", - повідомили в Укренерго.

Ремонтні бригади обленерго, як вказано, працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Графіки відключень

"Внаслідок учорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему - сьогодні в усіх регіонах України упродовж всієї доби вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів", - повідомили в Укренерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. 

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили в Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 24 грудня, станом на 8:00, його рівень був таким же, як в цей час попереднього робочого дня. 23 грудня добовий максимум споживання був увечері - на 2,4% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Причина змін - застосування більшого обсягу заходів обмеження внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

"У всіх регіонах України наразі є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.16 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Міненерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Укренерго
Херсонська область
Україна