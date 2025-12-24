Из-за атак РФ новые обесточивания в 5 областях, графики отключений круглосуточно по всей Украине - Минэнерго

Россия ночью снова ударила по энергетике в нескольких областях, есть новые обесточивания в 5 регионах, сегодня графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса до 23:59 во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Последствия вражеских обстрелов

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Работы ведутся круглосуточно", - сообщили в Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. В результате – на утро есть новые обесточивания в Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго, как указано, работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

Графики отключений

"В результате вчерашней и предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему - сегодня во всех регионах Украины в течение всех суток вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения потребления для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей", - сообщили в Укрэнерго.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 24 декабря, по состоянию на 8:00, его уровень был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня. 23 декабря суточный максимум потребления был вечером - на 2,4% ниже, чем максимум предыдущего дня. Причина изменений - применение большего объема мер ограничения в результате массированной ракетно-дроновой атаки.

"Во всех регионах Украины сейчас есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.16 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.