Херсонская область

7 апреля 2025 года украинские летчики уничтожили пункт управления 81-го артполка рф на оккупированной Херсонщине. Разрушено бетонное сооружение и ликвидировано до 30 оккупантов.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.
Российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.
В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.
30 марта российские войска обстреляли два населенных пункта Херсонского района, вызвав пожары в хозяйственной постройке и гараже. Пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом.
29 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 183 боестолкновения, на Покровском направлении враг 73 раза атаковал позиции ВСУ. За сутки ликвидировано 1740 оккупантов.
Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.
Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.
Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.
россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.
Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
Украинские военные уничтожили роту обеспечения переправы оккупантов в Днепрянах. Уничтожены плавсредства, имущество и технические средства, что делает невозможным боевые действия противника в районе.
За прошедшие сутки на фронте произошло 147 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. ВСУ поразили 17 районов сосредоточения войск РФ.
Указ путина заставляет украинцев, не имеющих российского паспорта, выехать с оккупированных территорий до 10 сентября 2025 года. Это часть политики русификации для уничтожения украинской идентичности.
За прошедшие сутки на фронте произошло более 140 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники удерживают позиции и наносят значительные потери оккупантам.
В Белозерке россияне атаковали с БпЛА пожилого мужчину, который ехал на мопеде. От сброшенной взрывчатки мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.
В результате атаки дрона на с. Золотая Балка погибла 67-летняя женщина. Ее 70-летний муж получил ранения, он госпитализирован.
По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.
Госспецтрансслужба за неделю очистила 1700 га территории от взрывчатки, что равно 195 Мариинским паркам. Обезврежено 828 опасных предметов, больше всего в Херсонской области.
В результате авиаудара по Днепровскому району пострадала 15-летняя девочка. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия, сейчас она под наблюдением медиков.
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
В 28-м мотострелковом полку на Херсонщине отменяют отпуска из-за нехватки людей. Военных заставляют копать окопы, а раненых – работать под угрозой трибунала.
Войска террористов массированно обстреляли Херсонскую область, в частности жилые кварталы и инфраструктуру. Погиб один человек, девять получили ранения.
В российской тюрьме умер крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан оккупантами в Херсонской области. Его обвинили в помощи блокаде Крыма и причастности к батальону.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.