Херсонская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28449 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских ударных БпЛА в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Жителей призывают к укрытиям во время тревог.

Война • 7 апреля, 19:45 • 10150 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

Российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов.

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Уже согласовали параметры поддержки: Зеленский заявил, что на поддержку 200 прифронтовых громад выделят 2 млрд гривен

Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.

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Потепление в Украине: в каких регионах уже завершился отопительный сезон

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Правительство удвоило гранты "єРобота" для бизнеса в прифронтовых регионах

Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.

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Пособничество рф: прокуратура назвала регионы-лидеры по количеству преступлений

В 2024 году больше всего уголовных правонарушений из-за пособничества государству-агрессору было зафиксировано в Киеве, Херсонской и Харьковской областях. Всего учтено 486 дел.

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В Херсонской области оккупанты тренируются на гражданских FPV-дронах, охотятся на детей - Силы обороны Юга

В островной зоне Херсонщины россияне обустроили центр подготовки операторов FPV-дронов и используют гражданских, в частности детей, для тренировок, охотясь на них.

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В Херсонской области из-за обстрелов рф загорелись хозяйственная постройка и гараж

30 марта российские войска обстреляли два населенных пункта Херсонского района, вызвав пожары в хозяйственной постройке и гараже. Пожарные предотвратили распространение огня на жилой дом.

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На Покровском направлении ВСУ отбили 73 атаки оккупантов: Генштаб обнародовал карты боевых действий

29 марта на российско-украинском фронте зафиксировано 183 боестолкновения, на Покровском направлении враг 73 раза атаковал позиции ВСУ. За сутки ликвидировано 1740 оккупантов.

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Во Львовской области завершается отопительный сезон: когда и где еще в Украине отключат тепло

Во Львовской области завершен отопительный сезон. В Одессе, Луцке, Черкассах и Полтаве также планируют отключение тепла в ближайшее время, учитывая потепление.

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У украинцев разное представление о том, что можно назвать победой в войне – опрос

Согласно опросу Центра Разумкова, 74% украинцев верят в победу, но представляют ее по-разному: от восстановления границ 2014 года до уничтожения армии рф.

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Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, но отвергают уступки рф - опрос

Большинство украинцев поддерживают 30-дневное перемирие, чтобы показать нежелание рф мира. В то же время, украинцы категорически против любых уступок агрессору.

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россия стремится затянуть мирные переговоры, чтобы укрепить свои позиции - СМИ

россия стремится к затягиванию переговоров, чтобы оккупировать больше украинских земель. Кремль надеется, что Запад заставит Киев отдать россии Херсонскую и Запорожскую области.

Война • 24 марта, 16:27 • 19079 просмотра
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Фармацевтика на войне: "Врачи без границ" рассказали, есть ли шанс на доступность лекарств возле фронта

Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.

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ВСУ уничтожили роту обеспечения переправы оккупантов в Днепрянах на ВОТ Херсонщины - Генштаб

Украинские военные уничтожили роту обеспечения переправы оккупантов в Днепрянах. Уничтожены плавсредства, имущество и технические средства, что делает невозможным боевые действия противника в районе.

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Армия рф давит на нескольких направлениях: Генштаб обнародовал карты боевых действий

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Британская разведка объяснила цель указа путина о "легализации" украинцев на оккупированных территориях

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Больше всего атак в Курской области: Генштаб обнародовал карты боевых действий

За прошедшие сутки на фронте произошло более 140 боев, враг активно использовал авиацию и дроны-камикадзе. Украинские защитники удерживают позиции и наносят значительные потери оккупантам.

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В Херсонской области россияне дроном убили мужчину на мопеде, еще 4 человека ранили

В Белозерке россияне атаковали с БпЛА пожилого мужчину, который ехал на мопеде. От сброшенной взрывчатки мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Война • 21 марта, 13:56 • 16566 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.

Война • 20 марта, 06:39 • 109634 просмотра

Войска рф атаковали с БПЛА Золотую Балку: погибла женщина

В результате атаки дрона на с. Золотая Балка погибла 67-летняя женщина. Ее 70-летний муж получил ранения, он госпитализирован.

Общество • 16 марта, 11:58 • 29003 просмотра

Зеленский: россия выпустила 1020 дронов за неделю - нужен более жесткий прессинг

По словам Зеленского, россия выпустила более 1020 ударных дронов и почти 1360 управляемых авиабомб. Он призвал к усилению давления на агрессора для прекращения войны.

Война • 16 марта, 11:31 • 30672 просмотра

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

Госспецтрансслужба за неделю очистила 1700 га территории от взрывчатки, что равно 195 Мариинским паркам. Обезврежено 828 опасных предметов, больше всего в Херсонской области.

Общество • 16 марта, 09:58 • 61264 просмотра

Ребенок ранен в результате авиаудара рф по Херсону

В результате авиаудара по Днепровскому району пострадала 15-летняя девочка. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, а также контузия, сейчас она под наблюдением медиков.

Война • 15 марта, 09:59 • 17127 просмотра

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

Война • 14 марта, 20:56 • 57603 просмотра

Военным рф отказывают в отпусках из-за нехватки людей в подразделениях на Херсонщине - АТЕШ

В 28-м мотострелковом полку на Херсонщине отменяют отпуска из-за нехватки людей. Военных заставляют копать окопы, а раненых – работать под угрозой трибунала.

Война • 14 марта, 18:31 • 16071 просмотра

Обстрелы Херсонщины: есть жертвы и раненые, среди них ребенок

Войска террористов массированно обстреляли Херсонскую область, в частности жилые кварталы и инфраструктуру. Погиб один человек, девять получили ранения.

Общество • 14 марта, 06:09 • 25788 просмотра

В российской тюрьме погиб крымский татарин Рустем Виратти

В российской тюрьме умер крымскотатарский заключенный Рустем Виратти, который был задержан оккупантами в Херсонской области. Его обвинили в помощи блокаде Крыма и причастности к батальону.

Война • 12 марта, 16:51 • 25046 просмотра

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Война • 10 марта, 06:29 • 111016 просмотра