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Украину накроют дожди: на юге температура поднимется до 13°

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

В четверг большинство областей Украины накроют облака и дожди, в Карпатах возможен мокрый снег. В Киеве будет дождь и 3–5°.

Украину накроют дожди: на юге температура поднимется до 13°

В четверг, 12 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, ситуацию в Украине будут определять атмосферные фронты в поле пониженного давления, которые обусловят пасмурное небо, в большинстве областей — дожди различной интенсивности. Давление будет падать. Ветер преимущественно южных направлений и будет нести теплый влажный воздух, поэтому и температура будет соответствующей: умеренно тепло днем, теплее всего — на юге.

Днем в Украине умеренные, на юго-востоке значительные дожди (в Карпатах мокрый снег). В Крыму, Херсонской и Запорожской областях утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5–10 м/с. Температура днем 3–8°, на юге страны 8–13°

— говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно, дождливо. Температура 3–5°.

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Вадим Хлюдзинский

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