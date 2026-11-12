Украину накроют дожди: на юге температура поднимется до 13°

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

Свитолина одержала первую победу на WTA Finals 2026 и сохранила шансы на полуфинал

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

12 ноября в Украине круглосуточно будут действовать графики — сколько придется сидеть без света

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям

Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям