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Україну накриють дощі: на півдні температура підніметься до 13°

Київ • УНН

 • 408 перегляди

У четвер більшість областей України накриють хмари й дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг. У Києві буде дощ та 3-5°.

Україну накриють дощі: на півдні температура підніметься до 13°

У четвер, 12 листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності. Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: помірно тепло вдень, найтепліше - на півдні.

Вдень в Україні помірні, на південному сході значні дощі (в Карпатах мокрий сніг). В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області в четвер буде хмарно, дощитиме. Температура 3-5°.

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Вадим Хлюдзинський

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