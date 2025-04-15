Уоррен Баффет

Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.
Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.
Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.
94-річний мільярдер Воррен Баффет заявив, що час є найціннішим активом, а не матеріальні блага. 99% свого капіталу у $145,9 млрд він заробив після 50 років, зробивши ставку на довготривалі інвестиції.
Goldman Sachs прогнозує зростання фондового ринку США до кінця 2024 року після перемоги Трампа. Банк виділив ключові сектори для інвестування, включаючи хімічну промисловість, автопром та оборонний сектор.
Інвестори на світових ринках очікують результатів президентських виборів у США між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Перемога республіканців може вплинути на інфляцію та процентні ставки через їхню політику тарифів і зниження податків.
Berkshire Hathaway продовжує розпродавати акції, включаючи частку в Apple та Bank of America. Компанія Воррена Баффета збільшила запаси готівки до рекордних $325 млрд на тлі майбутніх виборів у США.
Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.
Фондові ринки США, Європи та Азії різко впали на тлі побоювань уповільнення економіки США. Індекси S & P500 і Nasdaq знизилися на 4,1% і 6,3% відповідно, FTSE 100 впав на 2,8%, А Nikkei 225 - на рекордні 12,4%.