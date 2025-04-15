Уоррен Баффет

Інвестори готуються до результатів виборів у США: на Волл-стріт настрої залишаються гарячковими – FT

Інвестори на світових ринках очікують результатів президентських виборів у США між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Перемога республіканців може вплинути на інфляцію та процентні ставки через їхню політику тарифів і зниження податків.