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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24037 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149615 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 132775 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135208 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131801 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132473 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195211 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77326 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164442 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Уоррен Баффет

Американський інвестор і меценат (народився в 1930 році)
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Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день - Bloomberg

Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.

Економіка • 10 квітня, 11:27 • 9811 перегляди

Акції Apple впали до 11-місячного мінімуму на тлі мит Трампа

Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.

Економіка • 9 квітня, 07:36 • 5154 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 12925 перегляди

Воррен Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд попри масові втрати мільярдерів

Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&amp;P 500.

Новини Світу • 8 квітня, 14:29 • 11984 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32668 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16595 перегляди

"Ще є що віддати": Білл Гейтс розкрив, скільки мільярдів роздав

Білл Гейтс повідомив, що пожертвував понад 100 мільярдів доларів через свій благодійний фонд. Засновник Microsoft планує віддати більшу частину свого статку, залишивши дітям "не таку вже й величезну" суму.

Новини Світу • 3 лютого, 09:37 • 121360 перегляди

Воррен Баффет розкрив несподіваний план щодо свого 149-мільярдного статку

Мільярдер Воррен Баффет оголосив про намір віддати 99,5% своїх статків на благодійність. Кошти отримають чотири сімейні фонди, якими керуватимуть його діти, але самі вони не зможуть працювати в благодійному фонді.

Новини Світу • 26 листопада, 13:35 • 17412 перегляди

Час, а не гроші: легендарний Воррен Баффет назвав найбільш цінний актив у світі

94-річний мільярдер Воррен Баффет заявив, що час є найціннішим активом, а не матеріальні блага. 99% свого капіталу у $145,9 млрд він заробив після 50 років, зробивши ставку на довготривалі інвестиції.

Економіка • 10 листопада, 23:34 • 25961 перегляди

Goldman Sachs прогнозує зростання акцій, а також перераховує сектори, які можуть виграти після виборів у США

Goldman Sachs прогнозує зростання фондового ринку США до кінця 2024 року після перемоги Трампа. Банк виділив ключові сектори для інвестування, включаючи хімічну промисловість, автопром та оборонний сектор.

Економіка • 7 листопада, 07:46 • 19562 перегляди

Інвестори готуються до результатів виборів у США: на Волл-стріт настрої залишаються гарячковими – FT

Інвестори на світових ринках очікують результатів президентських виборів у США між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Перемога республіканців може вплинути на інфляцію та процентні ставки через їхню політику тарифів і зниження податків.

Економіка • 5 листопада, 17:09 • 57060 перегляди

Компанія Воррена Баффета повідомила про зростання ліквідності: легендарний інвестор продав акцій на $36 млрд

Berkshire Hathaway продовжує розпродавати акції, включаючи частку в Apple та Bank of America. Компанія Воррена Баффета збільшила запаси готівки до рекордних $325 млрд на тлі майбутніх виборів у США.

Новини Світу • 5 листопада, 09:57 • 17260 перегляди

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю: що відомо про його статки

Чжан Їмін, співзасновник ByteDance, збільшив свої статки на 43% до 49,3 млрд доларів. Попри тиск у США, глобальний прибуток компанії виріс на 60% за минулий рік.

Новини Світу • 29 жовтня, 15:09 • 18446 перегляди

Побоювання щодо економічної кризи в США викликали паніку на світових фондових ринках - ЗМІ

Фондові ринки США, Європи та Азії різко впали на тлі побоювань уповільнення економіки США. Індекси S &amp; P500 і Nasdaq знизилися на 4,1% і 6,3% відповідно, FTSE 100 впав на 2,8%, А Nikkei 225 - на рекордні 12,4%.

Економіка • 5 серпня, 14:30 • 27560 перегляди