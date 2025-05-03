Мільярдер Воррен Баффет іде з посади гендиректора Berkshire, яку розбудовував 60 років

Американський інвестор Воррен Баффет завершує кар’єру у віці 94 років. Він іде з посади головного виконавчого директора Berkshire Hathaway. Про це інформує УНН із посиланням на ВВС та Reuters.

Деталі

У суботу, 03 травня один з найуспішніших та найбагатших інвесторів Воррен Баффет на щорічних зборах Berkshire в місті Омаха, де базується штаб-квартира холдингу оголосив, що піде з поста генерального директора Berkshire Hathaway наприкінці року.

Я думаю, настав час, коли Грег має стати генеральним директором компанії наприкінці року - сказав Баффет.

Зазначається, що замість Баффета компанію очолить Ґреґ Абель, віцеголова холдингу, який наразі контролює більшість інвестицій компанії. За словами гендиректора, передання управління можна буде організувати протягом наступних кількох місяців

Баффет додав, що Абель та більшість ради директорів Berkshire не знали про його плани. Він повідомив двох своїх дітей, Говарда та Сьюзі.

"Баффет також заявив, що у нього немає наміру продавати якісь зі своїх акцій Berkshire, майже всі з яких будуть пожертвовані після його смерті", - пише Reuters.

Доповнення

Berkshire Hathaway володіє більш ніж 60 компаніями, включаючи страхову компанію Geico, виробника батарейок Duracell та мережу ресторанів Dairy Queen.

Компанія також володіє великими пакетами акцій Apple, Coca Cola, Bank of America та American Express та інших компаній.

Воррен Баффет благодійник та обіцяв пожертвувати на доброчинність понад 99% своїх грошей. На сьогодні він пожертвував близько $62 млрд, здебільшого через Фонд Білла Ґейтса та фонди своїх дітей.

Воррен Баффет у квітні 2025 року був визнаний агентством Bloomberg четвертою найбагатшою людиною у світі з чистим капіталом у 154 млрд доларів.

Він заробив свої перші гроші у віці шести років, купив свої перші акції у 11 років та подав свою першу податкову декларацію у 13 років.

Попри те, що Баффет є одним із найбагатших людей у ​​світі, він більш як 65 років живе в одному й тому ж скромному будинку в Омасі.

Нагадаємо

Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.

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