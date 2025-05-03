Миллиардер Уоррен Баффет уходит с поста гендиректора Berkshire, которую строил 60 лет

Американский инвестор Уоррен Баффет завершает карьеру в возрасте 94 лет. Он уходит с должности главного исполнительного директора Berkshire Hathaway. Об этом информирует УНН со ссылкой на ВВС и Reuters.

Детали

В субботу, 03 мая один из самых успешных и богатых инвесторов Уоррен Баффет на ежегодном собрании Berkshire в городе Омаха, где базируется штаб-квартира холдинга, объявил, что уйдет с поста генерального директора Berkshire Hathaway в конце года.

Я думаю, пришло время, когда Грег должен стать генеральным директором компании в конце года - сказал Баффет.

Отмечается, что вместо Баффета компанию возглавит Грег Абель, вице-председатель холдинга, который сейчас контролирует большинство инвестиций компании. По словам гендиректора, передачу управления можно будет организовать в течение следующих нескольких месяцев

Баффет добавил, что Абель и большинство совета директоров Berkshire не знали о его планах. Он сообщил двоим своим детям, Говарду и Сьюзи.

"Баффет также заявил, что у него нет намерения продавать какие-либо из своих акций Berkshire, почти все из которых будут пожертвованы после его смерти", - пишет Reuters.

Дополнение

Berkshire Hathaway владеет более чем 60 компаниями, включая страховую компанию Geico, производителя батареек Duracell и сеть ресторанов Dairy Queen.

Компания также владеет крупными пакетами акций Apple, Coca Cola, Bank of America и American Express и других компаний.

Уоррен Баффет благотворитель и обещал пожертвовать на благотворительность более 99% своих денег. На сегодня он пожертвовал около $62 млрд, в основном через Фонд Билла Гейтса и фонды своих детей.

Уоррен Баффет в апреле 2025 года был признан агентством Bloomberg четвертым самым богатым человеком в мире с чистым капиталом в 154 млрд долларов.

Он заработал свои первые деньги в возрасте шести лет, купил свои первые акции в 11 лет и подал свою первую налоговую декларацию в 13 лет.

Несмотря на то, что Баффет является одним из самых богатых людей в мире, он более 65 лет живет в одном и том же скромном доме в Омахе.

Напомним

Уоррен Баффет увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&P 500.

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