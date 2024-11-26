Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния

Инвестор отдаст свои миллиарды на благотворительность, в частности пожертвование есть дополнительные акции Berkshire четырем семейным фондам.

Передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Уоррен Баффетт, известный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, планирует оставить 99,5 процента своего оставшегося состояния благотворительному фонду, которым будут управлять его дочь и двое сыновей.

В своем неожиданном послании акционерам Berkshire Баффет заявил, что подарки сократят его личный пакет акций до 206 363 акций категории А стоимостью 149 миллиардов долларов. На данный момент он отдал 56,6% своих акций, с тех пор как в 2006 году пообещал 99% из них на добрые дела.

Среди деталей решения стало известно ,что Баффет пожертвует дополнительные акции Berkshire на 1,14 миллиарда долларов четырем семейным фондам.

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Трое его детей, Сьюзи (71 год), Ховард (69 лет) и Питер (66 лет), не могут служить в благотворительном фонде. Но определены три потенциальных преемника, каждый из которых моложе детей магната.

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Баффетт возглавляет Berkshire Hathaway со штаб-квартирой в Омахе с 1965 года. Компания, владеющая страховой компанией Geico и такими брендами, как See's Candies и Dairy Queen, в начале этого года стала первой нетехнологичной компанией, стоимость которой оценивается в 1 триллион долларов.

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