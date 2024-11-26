Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния

ukenru
Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
12:40 • 19252 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
11:10 • 60265 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
09:52 • 104106 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
09:13 • 86271 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 115969 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 119020 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 119078 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 122442 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 165875 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 228549 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

 • 96283 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

 • 103852 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

 • 101745 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 79700 просмотра
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 73380 просмотра
публикации
Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

Сорванные НАБУ переговоры дают о себе знать - поляки снова угрожают украинцам блокированием границы

10:58 • 73380 просмотра
"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

09:52 • 104102 просмотра
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 123455 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 165873 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 228546 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

"Что многие из нас чувствуют": словарь Macquarie признал "enshittification“ словом года

11:29 • 25061 просмотра
Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

11:10 • 60248 просмотра
«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

«Миллионер из трущоб": культовая история получит продолжение и сериал

10:21 • 31881 просмотра
Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

Disney показала первый тизер новой киноадаптации «Лило и Стич»

09:34 • 33898 просмотра
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 79700 просмотра
Актуальное
Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния

Уоррен Баффет раскрыл неожиданный план своего 149-миллиардного состояния

Киев  •  УНН

 • 108 просмотра

Read in English

Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении отдать 99,5% своего состояния на благотворительность. Средства получат четыре семейных фонда, которыми будут управлять его дети, но сами они не смогут работать в благотворительном фонде.

Инвестор отдаст свои миллиарды на благотворительность, в частности пожертвование есть дополнительные акции Berkshire четырем семейным фондам. 

Передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Уоррен Баффетт, известный инвестор и генеральный директор Berkshire Hathaway, планирует оставить 99,5 процента своего оставшегося состояния благотворительному фонду, которым будут управлять его дочь и двое сыновей.

В своем неожиданном послании акционерам Berkshire Баффет заявил, что подарки сократят его личный пакет акций до 206 363 акций категории А стоимостью 149 миллиардов долларов. На данный момент он отдал 56,6% своих акций, с тех пор как в 2006 году пообещал 99% из них на добрые дела.

Среди деталей решения стало известно ,что Баффет пожертвует дополнительные акции Berkshire на 1,14 миллиарда долларов четырем семейным фондам.

Билл Гейтс тайно пожертвовал 50 млн долл. в поддержку Камалы Харрис - NYT23 окт. 2024, 05:31 • 16586 просмотров

Трое его детей, Сьюзи (71 год), Ховард (69 лет) и Питер (66 лет), не могут служить в благотворительном фонде. Но определены три потенциальных преемника, каждый из которых моложе детей магната.

Ссылка

Баффетт возглавляет Berkshire Hathaway со штаб-квартирой в Омахе с 1965 года. Компания, владеющая страховой компанией Geico и такими брендами, как See's Candies и Dairy Queen, в начале этого года стала первой нетехнологичной компанией, стоимость которой оценивается в 1 триллион долларов.

Компания Уоррена Баффета сообщила о росте ликвидности: легендарный инвестор продал акций на $36 млрд5 нояб. 2024, 09:57 • 16628 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
uorren-baffetУоррен Баффет
kamala-kharrisКамала Харрис
bill-geitsБилл Гейтс