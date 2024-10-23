Билл Гейтс тайно пожертвовал 50 млн долл. в поддержку Камалы Харрис - NYT

Один из самых богатых людей в мире, миллиардер Билл Гейтс частно пожертвовал около 50 млн долл. некоммерческой организации, поддерживающей президентскую гонку Камалы Харрис в США, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"После десятилетий пребывания в стороне от политики Билл Гейтс, один из самых богатых людей в мире, в частном порядке заявил, что недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает президентскую гонку вице-президента (США) Камалы Харрис", - пишет издание со ссылкой на трех людей, информированных об этом вопросе.

Отмечается, что пожертвование должно было оставаться в тайне. "Гейтс, один из основателей Microsoft, публично не поддержал Харрис, и его пожертвование будет означать значительное изменение стратегии, которая ранее удерживала его от подобных подарков", - отмечает издание.

Во время частных телефонных разговоров в этом году с друзьями и другими Гейтс, как сообщается со ссылкой на информированного человека, выражал обеспокоенность относительно того, как будет выглядеть второе президентство Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что мог бы работать с любым кандидатом. Гейтс, как указано, не имеет глубоких отношений с Харрис, но он отметил работу администрации Байдена-Харрис по изменению климата.

"Гейтс сказал, что сделал пожертвование Future Forward, главной внешней группе по сбору средств, которая поддерживает Харрис, по словам людей, осведомленных об этом вопросе. Гейтс говорил о своем про-Харрис пожертвовании со своими коллегами, включая Майка Блумберга, бывшего мэра Нью-Йорка и главного сторонника Future Forward, который рассматривал возможность подарка такого же размера, сообщили двое из участников брифинга", - говорится в публикации.

Пожертвование Гейтса, как отмечается, поступило именно в некоммерческую организацию Future Forward, Future Forward USA Action, которая не раскрывает своих доноров, по словам информированных людей. Поэтому любой вклад Гейтса никогда не появится ни в одной публичной документации.

В своем заявлении в ответ на это сообщение Гейтс прямо не упомянул о пожертвованиях и не предложил поддержать Харрис в гонке. Он подчеркнул свою двухпартийность, но также сказал, что "эти выборы отличаются".

"Я поддерживаю кандидатов, которые демонстрируют четкую приверженность улучшению здравоохранения, уменьшению бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире, - сказал он The New York Times. - У меня долгий опыт работы с лидерами со всего политического спектра, но эти выборы отличаются, они имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире".

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