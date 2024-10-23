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Білл Гейтс таємно пожертвував 50 млн дол. на підтримку Камали Гарріс - NYT

Київ • УНН

 • 17049 перегляди

Білл Гейтс приватно пожертвував близько $50 млн некомерційній організації, що підтримує президентські перегони Камали Гарріс. Пожертва була зроблена таємно і означає зміну стратегії Гейтса щодо політичних внесків.

Білл Гейтс таємно пожертвував 50 млн дол. на підтримку Камали Гарріс - NYT

Один із найбагатших людей у ​​світі, мільярдер Білл Гейтс приватно пожертвував близько 50 млн дол. некомерційній організації, що підтримує президентські перегони Камали Гарріс у США, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Після десятиліть перебування осторонь політики Білл Гейтс, один із найбагатших людей у ​​світі, у приватному порядку заявив, що нещодавно пожертвував близько 50 мільйонів доларів некомерційній організації, яка підтримує президентські перегони віцепрезидента (США) Камали Гарріс", - пише видання з посиланням на трьох людей, поінформованих про це питання.

Зазначається, що пожертвування мало залишатися в таємниці. "Гейтс, один із засновників Microsoft, публічно не підтримав Гарріс, і його пожертва означатиме значну зміну стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків", - зауважує видання.

Під час приватних телефонних розмов цього року з друзями та іншими Гейтс, як повідомляється з посиланням на поінформовану людину, висловлював занепокоєння щодо того, як виглядатиме друге президентство Дональда Трампа, хоча він наголосив, що міг би працювати з будь-яким кандидатом. Гейтс, як вказано, не має глибоких відносин з Гарріс, але він відзначив роботу адміністрації Байдена-Гарріс щодо зміни клімату. 

"Гейтс сказав, що зробив пожертву Future Forward, головній зовнішній групі зі збору коштів, яка підтримує Гарріс, за словами людей, поінформованих про це питання. Гейтс говорив про свою про-Гарріс пожертву зі своїми колегами, включно з Майком Блумбергом, колишнім мером Нью-Йорка та головним прихильником Future Forward, який розглядав можливість подарунку такого ж розміру, повідомили двоє з учасників брифінгу", - ідеться у публікації.

Пожертвування Гейтса, як зазначається, надійшло саме до некомерційної організації Future Forward, Future Forward USA Action, яка не розкриває своїх донорів, за словами проінформованих людей. Тож будь-який внесок Гейтса ніколи не з’явиться в жодній публічній документації.

У своїй заяві у відповідь на це повідомлення Гейтс прямо не згадав про пожертвування та не запропонував підтримати Гарріс у перегонах. Він підкреслив свою двопартійність, але також сказав, що "ці вибори відрізняються".

"Я підтримую кандидатів, які демонструють чітку відданість покращенню охорони здоров’я, зменшенню бідності та боротьбі зі зміною клімату в США та в усьому світі, - сказав він The New York Times. - У мене довгий досвід роботи з лідерами з усього політичного спектру, але ці вибори відрізняються, вони мають безпрецедентне значення для американців і найбільш вразливих людей у ​​всьому світі".

Маск пожертвував близько 75 млн доларів на підтримку передвиборчої кампанії Трампа - Financial Times16.10.24, 12:17 • 14095 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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