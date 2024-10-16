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Маск пожертвував близько 75 млн доларів на підтримку передвиборчої кампанії Трампа - Financial Times

Київ • УНН

 • 14095 перегляди

Ілон Маск виділив майже $75 млн на підтримку передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Найбагатша людина світу намагається вплинути на результат президентських виборів у США наступного місяця.

Маск пожертвував близько 75 млн доларів на підтримку передвиборчої кампанії Трампа - Financial Times

Американський мільярдер Ілон Маск виділив майже $75 млн на підтримку кандидата у президенти Дональда Трампа. Найбагатша людина у світі намагається вплинути на результат президентських виборів у США наступного місяця, пише Financial Times, передає УНН

Деталі

Згідно з опублікованою у вівторок федеральною декларацією, у третьому кварталі Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань на користь America Pac, свого комітету політичних дій, надавши групі величезний бюджет для підтримки переобрання Трампа.

Група вже витратила понад $96 млн на підтримку Трампа, за даними незалежної некомерційної організації OpenSecrets, і ще близько $10 млн на допомогу республіканцям на виборах до Конгресу.

Маск, який володіє соціальною мережею X і керує компанією Tesla, підтримав Трампа в липні, після того, як кандидат від республіканців пережив замах на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Цього місяця Маск приєднався до Трампа на мітингу в тому самому місці.

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Видання зазначає, що подробиці про масштаби пожертвування Маска, яке робить його одним із найбільших прихильників Трампа в цьому виборчому процесі, з'явилися в той момент, коли колишній президент намагається скоротити розрив у зборі коштів із суперницею-демократкою Камалою Гарріс. 

Згідно з даними опитувань Financial Times, Гарріс випереджає Трампа на 2,6 відсотка в національному масштабі, але перебуває "практично в мертвій точці" в семи найважливіших штатах, де до закінчення перегонів залишається всього три тижні.

Маск, який на попередніх виборах підтримував демократів, назвав голосування 2024 року останньою надією на демократію в США і заявив, що в разі перемоги Гарріс країну захоплять нелегальні іммігранти.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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