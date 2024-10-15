Камала Гарріс критикує Трампа за загрозливі коментарі про "ворога всередині"
Київ • УНН
Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за його висловлювання про "ворога всередині" США та загрозу розгортання військ. Вона назвала таку риторику серйозною загрозою для демократії та закликала до єдності.
Камала Гарріс розкритикувала Трампа за загрозливі коментарі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Під час мітингу в Пенсільванії кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа за його висловлювання про "ворога всередині" США і загрозу розгортання військ. Вона продемонструвала відео, де Трамп заявляє, що "ці люди більш небезпечні - вороги зсередини - ніж росія".
Гарріс підкреслила, що така риторика є серйозною загрозою для демократії і закликала виборців до єдності в захисті демократичних цінностей.
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