Трамп на першій зустрічі з путіним запитав про постачання зброї Україні - NYT

У рамках саміту G20 у 2017 році у німецькому Гамбурзі відбулася перша особиста зустріч президентів США і росії - Дональда Трампа і володимира путіна. Під час зустрічі лідери обговорили ключові питання світової політики, включно з роллю України в міжнародних відносинах. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Зустріч відбулася 7 липня 2017 року у Гамбурзі, коли Трамп був президентом. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.

Трамп заявив путіну, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: "Що ви думаєте?" путін у відповідь заявив, що це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, "вони попросять ще". Американський президент не заперечував, повідомляє видання з посиланням на трьох чиновників.

Як стверджує газета, на зустрічі Путін зневажливо відгукувався про Україну та "влаштував майстер-клас із формування мислення" Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США "попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України".

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За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши Путіна висловити свою думку. Російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно — він не погоджувався зі своїм співрозмовником, але й не захищав Україну. Водночас він визнав, що конфлікт між Москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з Росією.

Того ж дня Трамп почув іншу точку зору про Україну — екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка познайомила його з "історією російсько-українських відносин". Меркель розповіла про допомогу Києву з боку Європи та США за президента Барака Обами і заявила, що підтримку треба продовжити, а російську політику щодо України пом’якшити, щоб уникнути "подальшої дестабілізації у Східній Європі". "Велике спасибі і до побачення", – відповів на це Трамп.

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