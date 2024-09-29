Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах. Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, пише УНН.

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За словами президента, він отримав чітку інформацію щодо підтримки України від кандидата у президенти США

Я не знаю, що станеться після виборів у США, але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну,