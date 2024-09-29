Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Трамп пообіцяв підтримувати Україну, якщо переможе на виборах США.
Президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах. Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, пише УНН.
Деталі
За словами президента, він отримав чітку інформацію щодо підтримки України від кандидата у президенти США
Я не знаю, що станеться після виборів у США, але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну,
Водночас після зустрічі зі Зеленським Трамп наголосив, що війна має закінчитись справедливою угодою.
Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час,
Нагадаємо
Президент України Зеленський заявив про необхідність тиску на путіна для припинення війни. Це було сказано після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Тим часом Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що угода про припинення війни в Україні має бути справедливою.