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Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах - Зеленський

Трамп підтримуватиме Україну, якщо переможе на виборах - Зеленський

Київ • УНН

 • 46392 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Трамп пообіцяв підтримувати Україну, якщо переможе на виборах США.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах. Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, пише УНН.

Деталі

За словами президента, він отримав чітку інформацію щодо підтримки України від кандидата у президенти США

Я не знаю, що станеться після виборів у США, але Трамп надав мені дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну,

-сказав Володимир Зеленський.

Водночас після зустрічі зі Зеленським Трамп наголосив, що війна має закінчитись справедливою угодою.

Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб була укладена справедлива угода. Вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час,

- сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо

Президент України Зеленський заявив про необхідність тиску на путіна для припинення війни. Це було сказано після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Тим часом Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що угода про припинення війни в Україні має бути справедливою.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
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