Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет УНН.

Детали

По словам президента, он получил четкую информацию о поддержке Украины от кандидата в президенты США

Я не знаю, что произойдет после выборов в США, но Трамп предоставил мне очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину, -сказал Владимир Зеленский.

В то же время после встречи с Зеленским Трамп подчеркнул, что война должна закончиться справедливым соглашением.

Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка. Оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время, - сказал Дональд Трамп.

Напомним

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости давления на путина для прекращения войны. Это было сказано после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Между тем Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине должно быть справедливым.