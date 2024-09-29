Трамп будет поддерживать Украину, если победит на выборах - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Трамп пообещал поддерживать Украину, если победит на выборах США.
Президент Владимир Зеленский сказал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, пишет УНН.
Детали
По словам президента, он получил четкую информацию о поддержке Украины от кандидата в президенты США
Я не знаю, что произойдет после выборов в США, но Трамп предоставил мне очень четкую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину,
В то же время после встречи с Зеленским Трамп подчеркнул, что война должна закончиться справедливым соглашением.
Мы оба хотим, чтобы это закончилось, и мы оба хотим, чтобы была заключена справедливая сделка. Оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время,
Напомним
Президент Украины Зеленский заявил о необходимости давления на путина для прекращения войны. Это было сказано после встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Между тем Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине должно быть справедливым.