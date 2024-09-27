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Зеленський - Трампу: треба тиснути на путіна, щоб він припинив війну

Київ • УНН

 • 24889 перегляди

Президент України Зеленський заявив про необхідність тиску на путіна для припинення війни. Це було сказано після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом заявив, що необхідно зробити все, щоб тиснути на путіна, щоб він припинив війну, передає УНН.

"Я думаю, що проблема в тому, що путін убив стільки людей, і, звичайно, ми повинні зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території - це найголовніше для розуміння - він на нашій території", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що угода, яка покладе край війні між росією та Україною, має бути справедливою. Таку думку він висловив після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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