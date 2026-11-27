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Авіакомпанія Norse Atlantic Airways подала заяву про банкрутство та скасувала всі заплановані рейси після того, як різке зростання цін на пальне, спричинене війною в Ірані, підірвало її фінансовий стан, перед УНН із посиланням на The Guardian.

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Норвезький авіаперевізник оголосив про свою неплатоспроможність і розмістив на вебсайті повідомлення із закликом до клієнтів не приїжджати в аеропорти — це стосується, зокрема, пасажирів, які опинилися далеко від дому. Крах компанії стався наступного дня після того, як вона призупинила виконання рейсів, попередивши про критичний стан своїх фінансів.

Авіакомпанія здійснювала бюджетні дальні перельоти по всьому світу, зокрема з лондонського аеропорту Гатвік, а також зі США до Європи та Азії. Серед скасованих рейсів — польоти до Таїланду з Гатвіка та Манчестера, заплановані на наступний місяць, а також рейси з Лондона до Південної Африки та США.

Рада директорів Norse дійшла висновку, що подальша діяльність стала нежиттєздатною. Це сталося після року, протягом якого авіакомпанії в усьому світі постраждали від стрімкого зростання цін на нафту: вартість авіаційного пального подвоїлася, а споживчий попит знизився — усе це на тлі війни в Ірані, що розпочалася в лютому.

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У заяві для Ослоської фондової біржі Ейвінд Роальд, генеральний директор Norse, зазначив: "Рада директорів Norse Atlantic Airways AS ухвалила непросте рішення подати заяву про банкрутство, попри значні зусилля компанії та групи знайти вихід із ситуації".

"Ми щиро перепрошуємо за наслідки, яких зазнають наші пасажири, співробітники та партнери".

Він додав, що материнська група та британська дочірня компанія Norse (створена для дотримання авіаційних правил після Brexit) "працюють над пошуком рішення, яке дозволило б продовжити діяльність решти бізнесу".

Утім, усі рейси у Великій Британії також було скасовано, а продаж квитків — зупинено.

У повідомленні на своєму сайті Norse порадила пасажирам звертатися до туристичних агентів, сервісів бронювання, страхових компаній або банків, що видали кредитні картки. Водночас у компанії чітко дали зрозуміти: пасажири, які вже перебувають у дорозі, мають діяти самостійно та звертатися по допомогу до довідок в аеропортах.

У повідомленні йдеться: "Ми розуміємо, що це порушить ваші плани на подорож і може залишити декого з пасажирів далеко від дому. Служба підтримки клієнтів більше не працює: зв’язатися з нами телефоном, електронною поштою, через чат або соціальні мережі неможливо". Раптовий кінець стався після того, як Norse оголосила, що перебуває на межі банкрутства у четвер вранці. У п'ятницю вранці компанія повідомила, що орендодавці повітряних суден надіслали повідомлення про розірвання договорів оренди 12 літаків свого флоту.

Компанію Norse було засновано у 2021 році, намагаючись наслідувати модель Norwegian Air, чиї спроби створити новий ринок недорогих далекомагістральних перевезень завершилися пандемією.

Norse ненадовго відродила трансатлантичні маршрути, використовуючи ті ж типи літаків – Boeing 787 Dreamliner.

Однак зрештою вона зіткнулася з аналогічною фінансовою турбулентністю і цього літа повідомила інвесторам, що розглядає можливість продажу або злиття, розпочавши програму скорочення витрат на 50 мільйонів доларів (38 мільйонів фунтів стерлінгів), включаючи скорочення робочих місць та штаб-квартири в Норвегії.