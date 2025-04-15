Шість винищувачів F-16 від Нідерландів прибули в Україну — The Times

The Times повідомляє про прибуття в Україну шести винищувачів F-16 з Нідерландів. Очікується, що незабаром надійдуть ще кілька літаків з Данії, хоча офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.