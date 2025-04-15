Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.
За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.
Британське видання The Times попереджає, що після війни Україна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого обігу зброї. Експерти побоюються перетворення країни на "базар зброї".
Сьогодні відзначаємо професійне свято метеорологів, а також День цуценят, атеїста, красивого погляду та День ОК. За церковним календарем – день пам’яті святого Никона.
Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн можуть бути залучені до місії.
СБУ отримала доступ до документів з офісу фсб про діяльність екс-керівника кримського управління Кулініча. Матеріали підтверджують його роботу на рф та саботаж оборони України перед вторгненням.
Депутати британського парламенту закликали уряд передати Україні заморожені російські активи. Ініціативу підтримали парламентарі з Німеччини, Польщі, країн Балтії та Фінляндії.
Енергосистема України працює на межі через обстріли, але є можливість позбутися графіків відключень за відсутності нових атак. Міненерго працює над ремонтами та отримує допомогу від партнерів.
Голова підкомітету ВР Сергій Нагорняк заперечив інформацію західних ЗМІ про можливий колапс енергосистеми України. За його словами, країна краще підготовлена до зими, ніж торік.
Прем'єр Британії Кір Стармер натякнув на можливе зняття обмежень щодо використання ракет Storm Shadow по рф. Зміна позиції відбулась після аналогічного рішення США щодо далекобійних ракет.
Велика Британія вивчає можливість направити військових інструкторів на захід України для підготовки новобранців ЗСУ. Це може вирішити логістичні проблеми та стати "потужним військово-політичним сигналом".
Присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з низькою якістю боєприпасів з КНДР. росія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї для різних типів озброєнь.
За даними західної розвідки, Північна Корея постачає росії близько 3 млн снарядів на рік. Це забезпечує стабільну підтримку на фронті, але росія все ще зазнає значних втрат.
Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року, але стикається з проблемами. Одеська область виконує лише 20% плану, а корупція та поганий стан здоров'я призовників ускладнюють процес.
Західні джерела повідомляють, що Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні.
Президент України презентує у Вашингтоні "План перемоги" з 5 пунктів. План передбачає посилення України без врахування позиції Росії та включає військову допомогу, економічні кроки і дипломатичний тиск.
Президент України Зеленський представить Байдену "план перемоги", що включає операцію ЗСУ в курській області рф. План має на меті змусити росію почати переговори з Україною до кінця року.
The Times повідомляє, що Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Рішення може бути прийняте таємно, щоб зберегти елемент несподіванки.
Прем'єр Великої Британії доручив розробити план всеосяжної підтримки України. Створено спеціальну групу для формування єдиної британської політики щодо України.
Довірена особа путіна Сергій Марков заявив, що швидкий наступ ЗСУ в Курській області став приниженням для президента рф. За даними The Times, українські війська просунулися на 20 миль вглиб території рф.
Україна готує стратегічний контрудар у Курській області РФ, щоб відволікти російські сили з інших фронтів. Експерти вказують на високі ризики та обмежені стратегічні цілі операції.
The Times повідомляє про прибуття в Україну шести винищувачів F-16 з Нідерландів. Очікується, що незабаром надійдуть ще кілька літаків з Данії, хоча офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Опитування YouGov показує, що Дональд Трамп має перевагу над Камалою Гарріс у президентських перегонах США. Трамп лідирує в питаннях економіки та імміграції, тоді як Гарріс - у питаннях абортів та екології.
Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.
Президент росії володимир путін відвідає Північну Корею у вівторок і середу для переговорів з лідером Кім Чен Ином, з можливістю підписання угоди про "стратегічне партнерство".
Секретар РНБО заспокоїв, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.
Ізраїль, ЦРУ і Катар мають відновити переговори в Європі про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.
OpenAI підписав угоду, з ймовірною вартістю понад 250 мільйонів доларів з News Corp (американський транснаціональний медіахолдинг). Завдякі угоді планується навчити ChatGPT працювати з архівами низки відомих ЗМІ. ШІ отримає доступ до контенту, який захищено авторським правом.
Згідно з документами, знайденими ізраїльськими військовими, ХАМАС планує створити секретні бази в Туреччині та інших країнах для координації атак на ізраїльські об'єкти, включаючи вбивства і саботажні операції.