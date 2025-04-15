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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15905 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35365 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 165027 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141433 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144128 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136668 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136852 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196854 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 15934 перегляди

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Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

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Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.

Війна • 26 березня, 16:19 • 61322 перегляди

The Times: угода про припинення вогню в Чорному морі стане перемогою путіна

За посередництва США та Саудівської Аравії, укладено угоду про припинення вогню. росія отримає значно більше вигоди, ніж Україна, пише The Times.

Війна • 26 березня, 08:18 • 31614 перегляди

The Times: після війни в Україні може бути неконтрольований обіг зброї

Британське видання The Times попереджає, що після війни Україна може зіткнутися з проблемою неконтрольованого обігу зброї. Експерти побоюються перетворення країни на "базар зброї".

Суспільство • 23 березня, 11:50 • 103532 перегляди

Всесвітній день метеоролога та День цуценят

Сьогодні відзначаємо професійне свято метеорологів, а також День цуценят, атеїста, красивого погляду та День ОК. За церковним календарем – день пам’яті святого Никона.

Суспільство • 23 березня, 05:50 • 31575 перегляди

Британія готова розмістити свої війська в Україні на невизначений термін - ЗМІ

Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні як миротворців на тривалий термін. До 30 тисяч військових з різних країн можуть бути залучені до місії.

Війна • 17 березня, 12:57 • 28900 перегляди

Журналісти The Times оприлюднили нові деталі роботи зрадника Кулініча на рф

СБУ отримала доступ до документів з офісу фсб про діяльність екс-керівника кримського управління Кулініча. Матеріали підтверджують його роботу на рф та саботаж оборони України перед вторгненням.

Війна • 9 лютого, 14:09 • 71780 перегляди

Британські депутати закликали уряд передати Україні заморожені активи рф

Депутати британського парламенту закликали уряд передати Україні заморожені російські активи. Ініціативу підтримали парламентарі з Німеччини, Польщі, країн Балтії та Фінляндії.

Економіка • 6 січня, 19:40 • 52797 перегляди

Чи зникнуть графіки відключень світла? У Міненерго розкрили перспективи

Енергосистема України працює на межі через обстріли, але є можливість позбутися графіків відключень за відсутності нових атак. Міненерго працює над ремонтами та отримує допомогу від партнерів.

Війна • 11 грудня, 18:34 • 34757 перегляди

Ніякого колапсу в енергосистемі, навіть попри масовані ракетні обстріли в Україні не буде цієї зими – нардеп

Голова підкомітету ВР Сергій Нагорняк заперечив інформацію західних ЗМІ про можливий колапс енергосистеми України. За його словами, країна краще підготовлена до зими, ніж торік.

Економіка • 9 грудня, 12:19 • 24444 перегляди

Британія, ймовірно, зняла заборону на удари Storm Shadow по території рф - ЗМІ

Прем'єр Британії Кір Стармер натякнув на можливе зняття обмежень щодо використання ракет Storm Shadow по рф. Зміна позиції відбулась після аналогічного рішення США щодо далекобійних ракет.

Війна • 20 листопада, 11:21 • 182160 перегляди

The Times: Британія може відправити в Україну своїх військових для навчання бійців ЗСУ

Велика Британія вивчає можливість направити військових інструкторів на захід України для підготовки новобранців ЗСУ. Це може вирішити логістичні проблеми та стати "потужним військово-політичним сигналом".

Війна • 11 жовтня, 01:18 • 103053 перегляди

Коваленко пояснив присутність військових КНДР на Донеччині

Присутність північнокорейських військових на Донеччині пов'язана з низькою якістю боєприпасів з КНДР. росія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї для різних типів озброєнь.

Війна • 5 жовтня, 12:25 • 30202 перегляди

КНДР постачає половину снарядів, які використовує росія на війні в Україні - The Times

За даними західної розвідки, Північна Корея постачає росії близько 3 млн снарядів на рік. Це забезпечує стабільну підтримку на фронті, але росія все ще зазнає значних втрат.

Війна • 5 жовтня, 01:05 • 70334 перегляди

Україна планує мобілізувати 200 тисяч осіб, але стикається з труднощами - The Times

Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року, але стикається з проблемами. Одеська область виконує лише 20% плану, а корупція та поганий стан здоров'я призовників ускладнюють процес.

Суспільство • 3 жовтня, 19:35 • 38046 перегляди

Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ

Західні джерела повідомляють, що Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні.

Війна • 28 вересня, 13:41 • 42318 перегляди

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського

Президент України презентує у Вашингтоні "План перемоги" з 5 пунктів. План передбачає посилення України без врахування позиції Росії та включає військову допомогу, економічні кроки і дипломатичний тиск.

Політика • 24 вересня, 10:28 • 200191 перегляди

The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України

Президент України Зеленський представить Байдену "план перемоги", що включає операцію ЗСУ в курській області рф. План має на меті змусити росію почати переговори з Україною до кінця року.

Війна • 23 вересня, 07:15 • 47038 перегляди

Британія і США можуть таємно дозволити Україні удари Storm Shadow по рф - ЗМІ

The Times повідомляє, що Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Рішення може бути прийняте таємно, щоб зберегти елемент несподіванки.

Війна • 20 вересня, 17:17 • 20875 перегляди

Британія розробляє план ширшої підтримки України

Прем'єр Великої Британії доручив розробити план всеосяжної підтримки України. Створено спеціальну групу для формування єдиної британської політики щодо України.

Війна • 18 серпня, 23:13 • 50623 перегляди

Довірена особа кремля: наступ ЗСУ в курській області - приниження для путіна

Довірена особа путіна Сергій Марков заявив, що швидкий наступ ЗСУ в Курській області став приниженням для президента рф. За даними The Times, українські війська просунулися на 20 миль вглиб території рф.

Війна • 13 серпня, 06:42 • 27248 перегляди

Найризикованіше рішення Зеленського: ЗМІ про вторгнення ЗСУ в рф

Україна готує стратегічний контрудар у Курській області РФ, щоб відволікти російські сили з інших фронтів. Експерти вказують на високі ризики та обмежені стратегічні цілі операції.

Війна • 11 серпня, 09:57 • 103693 перегляди

Шість винищувачів F-16 від Нідерландів прибули в Україну — The Times

The Times повідомляє про прибуття в Україну шести винищувачів F-16 з Нідерландів. Очікується, що незабаром надійдуть ще кілька літаків з Данії, хоча офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Війна • 1 серпня, 05:00 • 102871 перегляди

Трамп випереджає Гарріс на 2% у президентських перегонах США

Опитування YouGov показує, що Дональд Трамп має перевагу над Камалою Гарріс у президентських перегонах США. Трамп лідирує в питаннях економіки та імміграції, тоді як Гарріс - у питаннях абортів та екології.

Політика • 25 липня, 23:09 • 37649 перегляди

У наступному пакеті військової допомоги Італія може передати Україні крилаті ракети Storm Shadow - ЗМІ

Італія може надати Україні систему протиповітряної оборони Samp-T та ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow в рамках наступного пакета військової допомоги.

Війна • 18 червня, 09:55 • 36228 перегляди

Президент рф володимир путін відвідає КНДР, можливе підписання угоди про партнерство

Президент росії володимир путін відвідає Північну Корею у вівторок і середу для переговорів з лідером Кім Чен Ином, з можливістю підписання угоди про "стратегічне партнерство".

Політика • 17 червня, 16:46 • 35094 перегляди

В РНБО допускають, що путін застосує тактичну ядерну зброю у разі поразки в Україні

Секретар РНБО заспокоїв, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї.

Війна • 17 червня, 16:09 • 37687 перегляди

Ізраїль відновлює переговори з ХАМАС щодо заручників: до зустрічі у Європі приєднається ЦРУ і прем’єр Катару

Ізраїль, ЦРУ і Катар мають відновити переговори в Європі про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

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ChatGPT отримає доступ до архівів низки ЗМІ для відповідей на запитання користувачів

OpenAI підписав угоду, з ймовірною вартістю понад 250 мільйонів доларів з News Corp (американський транснаціональний медіахолдинг). Завдякі угоді планується навчити ChatGPT працювати з архівами низки відомих ЗМІ. ШІ отримає доступ до контенту, який захищено авторським правом.

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The Times: ХАМАС планував створення бази у Туреччині

Згідно з документами, знайденими ізраїльськими військовими, ХАМАС планує створити секретні бази в Туреччині та інших країнах для координації атак на ізраїльські об'єкти, включаючи вбивства і саботажні операції.

Війна • 14 травня, 22:58 • 23116 перегляди