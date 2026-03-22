Іранські ракети можуть досягти Лондона, Парижа та Берліна - The Times
Київ • УНН
Іран випустив балістичні ракети по базі Дієго-Гарсія, продемонструвавши здатність вражати цілі в Європі. ЦАХАЛ попереджає про загрозу ядерної зброї.
Іранські ракети здатні досягти західноєвропейських столиць таких як Лондон, Париж чи Берлін. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
Як зазначається у публікації, нещодавні запуски іранських ракет по базі США і Великої Британії в Дієго-Гарсія, стали попереджувальним сигналом для Європи.
Ізраїльські військові в коментарі The Times заявили, що ракета змогла подолати близько 4000 км.
Там додали: сьогодні це ракети, а завтра це може бути ядерна зброя.
Турбує те, що в іранського керівництва зараз немає системи стримувань і противаг
Нагадаємо
Іран випустив дві балістичні ракети по військово-морській базі США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Одна ракета впала сама, іншу перехопив американський корабель.