Иранские ракеты могут достичь Лондона, Парижа и Берлина - The Times
Киев • УНН
Иран выпустил баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, продемонстрировав способность поражать цели в Европе. ЦАХАЛ предупреждает об угрозе ядерного оружия.
Иранские ракеты способны достичь западноевропейских столиц, таких как Лондон, Париж или Берлин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Как отмечается в публикации, недавние запуски иранских ракет по базе США и Великобритании в Диего-Гарсия стали предупредительным сигналом для Европы.
Израильские военные в комментарии The Times заявили, что ракета смогла преодолеть около 4000 км.
Там добавили: сегодня это ракеты, а завтра это может быть ядерное оружие.
Беспокоит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдержек и противовесов
Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.