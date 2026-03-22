$43.9650.50
ukenru
13:24 • 14037 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.6м/с
39%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Радослав Сикорский
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетная система С-400
Дипломатка

Иранские ракеты могут достичь Лондона, Парижа и Берлина - The Times

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Иран выпустил баллистические ракеты по базе Диего-Гарсия, продемонстрировав способность поражать цели в Европе. ЦАХАЛ предупреждает об угрозе ядерного оружия.

Иранские ракеты способны достичь западноевропейских столиц, таких как Лондон, Париж или Берлин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Как отмечается в публикации, недавние запуски иранских ракет по базе США и Великобритании в Диего-Гарсия стали предупредительным сигналом для Европы.

Израильские военные в комментарии The Times заявили, что ракета смогла преодолеть около 4000 км.

Там добавили: сегодня это ракеты, а завтра это может быть ядерное оружие.

Беспокоит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдержек и противовесов

 - заявили в ЦАХАЛ.

Напомним

Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.

Евгений Устименко

Новости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Таймс
Париж
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Иран
Лондон
Берлин