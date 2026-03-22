Иранские ракеты могут достичь Лондона, Парижа и Берлина - The Times

Иранские ракеты способны достичь западноевропейских столиц, таких как Лондон, Париж или Берлин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Как отмечается в публикации, недавние запуски иранских ракет по базе США и Великобритании в Диего-Гарсия стали предупредительным сигналом для Европы.

Израильские военные в комментарии The Times заявили, что ракета смогла преодолеть около 4000 км.

Там добавили: сегодня это ракеты, а завтра это может быть ядерное оружие.

Беспокоит то, что у иранского руководства сейчас нет системы сдержек и противовесов - заявили в ЦАХАЛ.

Иран выпустил две баллистические ракеты по военно-морской базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Одна ракета упала сама, другую перехватил американский корабль.