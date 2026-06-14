В Албании снесли ограждения на строительстве курорта, связанного с зятем Трампа

Около 200 протестующих в субботу снесли металлические и колюче-проволочные ограждения, окружавшие участок элитной застройки на побережье Адриатического моря Албании. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это стало еще одним признаком растущего возмущения строительством в экологически чувствительных районах.

Албанцы уже несколько недель протестуют против запланированного строительства элитного курорта, поддерживаемого компанией, связанной с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, вблизи Влёры, которая славится своими фламинго и местами гнездования черепах — говорится в статье.

Указывается, что жители деревни Рёролл, расположенной в районе песчаных пляжей и сосновых лесов на северо-западе Албании, протестовали против проекта, утверждая, что он строится на отобранной у них земле. Они размахивали албанскими национальными флагами и выкрикивали «Революция!», снося ограждения. Произошли столкновения с правоохранителями, но полиция не помешала им.

Протесты не прекратятся, пока жители деревни Рёролл не получат компенсацию. Мы — 200 семей, чья земля была конфискована — сказал 56-летний Зеке Николле Шуллани, один из землевладельцев, протестующих уже несколько месяцев.

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Албанская компания строит на этом участке пятизвездочный роскошный туристический курорт, и правительство Албании предоставило проекту «специальный статус инвестора».

«То, что происходит в этой стране, — это безумие. Мы попросили инвесторов прийти и посоветоваться с людьми, но они отказались. Они думают, что могут забрать все это богатство без крови или чего-то еще, что может здесь произойти», — сказал 60-летний Николин Маркпалай, еще один местный землевладелец.

Напомним

Европейская комиссия призвала Албанию немедленно обеспечить соответствие своего законодательства экологическим нормам ЕС на фоне споров вокруг строительства роскошного курорта, который планируют реализовать компании, связанные с Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп.

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