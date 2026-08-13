В Ровно произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадали трое медиков
Киев • УНН
В Ровно на перекрёстке столкнулись скорая помощь и Dodge Journey, пострадали трое медиков. Скорая помощь двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.
В Ровно произошло ДТП с участием скорой помощи, пострадал экипаж бригады экстренной медицинской помощи в составе трёх человек, передаёт УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
Установлено, что сегодня около 18:40 на перекрёстке улиц Соборной — Князя Владимира — Княгини Ольги произошло столкновение спецтранспорта и автомобиля Dodge Journey под управлением 29-летнего жителя села Забороль.
В результате ДТП пострадал экипаж бригады ЭМП в составе трёх человек. Предварительно, у них диагностировали незначительные повреждения.
В настоящее время известно, что скорая двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.
На месте происшествия работают следователь и патрульные полицейские. Движение на указанном участке затруднено.
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