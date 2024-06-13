В Киеве произошло ДТП с участием "скорой", в котором среди пострадавших - беременная водитель легковушки, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным правоохранителей, авария произошла на проспекте Владимира Ивасюка.

Предварительно установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: "Ниссан", "Мазда" и "Рено". Также, около 15.30, карета скорой медицинской помощи, которая ехала на этот вызов, попала в ДТП с автомобилем "Порше".

В результате ДТП, пострадала беременная водитель «Нисан», транспортное средство которой перевернулось, водитель и врач скорой. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. Информация будет обновлена.

ДТП с грузовиком произошло на трассе в Черкасской области: движение ограничено