Киев • УНН
В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи, в результате которого пострадали беременная водитель, врач скорой помощи и другие лица, которые были госпитализированы.
В Киеве произошло ДТП с участием "скорой", в котором среди пострадавших - беременная водитель легковушки, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По данным правоохранителей, авария произошла на проспекте Владимира Ивасюка.
Предварительно установлено, что произошло столкновение трех автомобилей: "Ниссан", "Мазда" и "Рено". Также, около 15.30, карета скорой медицинской помощи, которая ехала на этот вызов, попала в ДТП с автомобилем "Порше".
В результате ДТП, пострадала беременная водитель «Нисан», транспортное средство которой перевернулось, водитель и врач скорой. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение.
Следователи продолжают работать на месте происшествия. Информация будет обновлена.
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