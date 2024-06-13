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У Києві сталась масштабна ДТП за участі "швидкої": серед постраждалих - вагітна водійка легковика

У Києві сталась масштабна ДТП за участі "швидкої": серед постраждалих - вагітна водійка легковика

Київ • УНН

 • 15716 перегляди

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, в результаті якої постраждали вагітна водійка, лікар швидкої допомоги та інші особи, яких було госпіталізовано.

У Києві сталась ДТП за участі "швидкої", в якій серед постраждалих - вагітна водійка легковика, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даними правоохоронців, аварія сталась на проспекті Володимира Івасюка. 

Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: "Нісан", "Мазда" та "Рено". Також, близько 15.30, карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в автопригоду з автомобілем "Порше".

Внаслідок ДТП, постраждала вагітна водійка "Нісан", транспортний засіб якої перекинувся, водій та лікар швидкої. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано у медзаклад.

Слідчі продовжують працювати на місці події. Інформацію буде оновлено.

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