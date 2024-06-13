У Києві сталась масштабна ДТП за участі "швидкої": серед постраждалих - вагітна водійка легковика
Київ • УНН
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги, в результаті якої постраждали вагітна водійка, лікар швидкої допомоги та інші особи, яких було госпіталізовано.
У Києві сталась ДТП за участі "швидкої", в якій серед постраждалих - вагітна водійка легковика, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
За даними правоохоронців, аварія сталась на проспекті Володимира Івасюка.
Попередньо встановлено, що відбулось зіткнення трьох автомобілів: "Нісан", "Мазда" та "Рено". Також, близько 15.30, карета швидкої медичної допомоги, котра їхала на цей виклик, потрапила в автопригоду з автомобілем "Порше".
Внаслідок ДТП, постраждала вагітна водійка "Нісан", транспортний засіб якої перекинувся, водій та лікар швидкої. Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізовано у медзаклад.
Слідчі продовжують працювати на місці події. Інформацію буде оновлено.
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