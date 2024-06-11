ДТП з вантажівкою сталася на трасі на Черкащині: рух обмежено
Київ • УНН
На трасі М-30 недалеко від села Бабанка Уманського району перекинулася вантажівка, що тимчасово обмежило рух транспорту і зажадало від транспортних засобів використовувати альтернативні маршрути.
На трасі М-30 недалеко від села Бабанка у Черкаській області сталася ДТП за участю вантажівки, що тимчасово обмежило рух транспорту, повідомили у вівторок у патрульній поліції України, пише УНН.
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"На 570 км автодороги М-30 Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине, біля села Бабанка Уманського району, тимчасово обмежений рух автомобілів, у зв’язку з ДТП", - повідомили у відомстві у соцмережах.
На оприлюдненій патрульними фотографії з місця події видно, що вантажівка перекинулася на бік.
Патрульні забезпечують рух автомобілів в реверсному режимі.
Водіїв закликали планувати свій маршрут завчасно.
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