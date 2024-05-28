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З початку року понад 800 українців загинуло у ДТП: що ставало найчастішою причиною аварій

З початку року понад 800 українців загинуло у ДТП: що ставало найчастішою причиною аварій

Київ • УНН

 • 18128 перегляди

За перші чотири місяці 2024 року в Україні сталося 6 475 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких 813 людей загинули і 8 155 отримали поранення, що на 6,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У перші чотири місяці року в Україні, за даними патрульної поліції, сталося 6475 дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинуло 813 осіб та було травмовано 8155. Це на 6,3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року, повідомляє асоціація Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією від патрульної поліції, у перші чотири місяці цього року в Україні через дорожньо-транспортні пригоди померло 813 осіб, а 8155 отримали травми, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з тим же періодом 2023 року, кількість аварій зі смертельними наслідками та/або пораненнями зросла на 6,3%, досягнувши 6475 випадків.

Що стало причинами аварій:

  • перевищення безпечної швидкості стало головною причиною смерті в ДТП, забравши життя 430 осіб; 
  • другою найпоширенішою причиною загибелі в аваріях є неправильне маневрування, що призвело до смерті 136 осіб; 
  • третьою поширеною причиною, яка спричинила смерть 38 осіб, є перехід пішоходами дороги у недозволених місцях.

Найчастіші типи дорожньо-транспортних пригод з загиблими та/або травмованими включають:

  • Зіткнення: 2660 випадків. 
  • Наїзди на пішоходів: 1862 таких випадки. 
  • Наїзди на перешкоду: 858 випадків. 
  • Перекидання транспортних засобів: 539 випадки. 
  • Наїзди на велосипедистів: 296 інциденти.

Нагадаємо

Святошинський районний суд Києва продовжив до 21 липня тримання під вартою судді Олексію Тандиру, який підозрюється у вчиненні у стані алкогольного сп’яніння смертельної ДТП, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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