С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий

В первые четыре месяца года в Украине, по данным патрульной полиции, произошло 6475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 813 человек и было травмировано 8155. Это на 6,3% больше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает ассоциация Укравтопром, пишет УНН.

Детали

Согласно информации от патрульной полиции, в первые четыре месяца этого года в Украине из-за дорожно-транспортных происшествий умерло 813 человек, а 8155 получили травмы, сообщает Укравтопром.

По сравнению с тем же периодом 2023 года, количество аварий со смертельным исходом и/или ранениями выросло на 6,3%, достигнув 6475 случаев.

Что стало причинами аварий:

превышение безопасной скорости стало главной причиной смерти в ДТП, унеся жизни 430 человек;

второй самой распространенной причиной гибели в авариях является неправильное маневрирование, что привело к смерти 136 человек;

третьей распространенной причиной, повлекшей смерть 38 человек, является переход пешеходами дороги в неположенных местах.

Самые частые типы дорожно-транспортных происшествий с погибшими и/или травмированными включают:

Столкновения: 2660 случаев.

Наезды на пешеходов: 1862 таких случая.

Наезды на препятствие: 858 случаев.

Опрокидывание транспортных средств: 539 случая.

Наезды на велосипедистов: 296 инцидентов.

Напомним

Святошинский районный суд Киева продлил до 21 июля содержание под стражей судьи Алексею Тандыру, который подозревается в совершении в состоянии алкогольного опьянения смертельного ДТП, в результате которого погиб нацгвардеец.