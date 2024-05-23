Смертельне ДТП на блокпосту: суд продовжив арешт Тандиру до 21 липня
Київ • УНН
Запобіжний захід, для судді Олексія Тандира, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно.
Святошинський районний суд Києва продовжив до 21 липня тримання під вартою судді Олексію Тандиру, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно
Доповнення
25 травня 2023 року Тандира скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці. За даними слідства, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У серпні 2023 року досудове розслідування кримінального провадження було завершено, справа перебуває на розгляді суду.
У квітні 2024 року Дисциплінарна палата ВРП схвалила звільнення судді Тандира, підозрюваного у ДТП із загибеллю нацгвардійця.