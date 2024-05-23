Смертельное ДТП на блокпосту: суд продлил арест Тандыру до 21 июля

Святошинский районный суд Киева продлил до 21 июля содержание под стражей судьи Алексею Тандыру, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца - до 21 июля 2024 года включительно - говорится в сообщении.

Дополнение

25 мая 2023 года Тандыра совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте. По данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

В апреле 2024 года Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца.