Національна гвардія України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18903 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132198 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124653 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126084 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124729 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127573 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191621 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76734 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163983 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115310 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.

Війна • 12 квітня, 03:15 • 12450 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.

Війна • 11 квітня, 17:55 • 21069 перегляди

13 важкохворих дітей отримали шанс на реабілітацію у березні: результати роботи Біржі Благодійності "ДоброДій"

Біржа Благодійності "ДоброДій" у березні 2025 року надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.

Суспільство • 11 квітня, 11:22 • 4934 перегляди

Мінфін: усі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі, так само буде і надалі

Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.

Суспільство • 8 квітня, 08:53 • 131112 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8353 перегляди

Вчитель інформатики з реаліті-шоу "Вагітна у 16" пішов служити у ЗСУ

Сергій, герой скандального шоу, який одружився з ученицею, записав відеозвернення з фронту. Він пояснив, що ініціатором зйомок була дружина, та розповів про звільнення зі школи через скандал.

Суспільство • 4 квітня, 13:13 • 7058 перегляди

Вінничанка отримала підозру за крадіжку з могили наймолодшого захисника "Азовсталі" "Грінки"

39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Суспільство • 2 квітня, 08:19 • 12465 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" передала два позашляховики зі Starlink для підрозділу Нацгвардії "Тайфун"

БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.

Суспільство • 2 квітня, 08:12 • 8647 перегляди

"Контракт 18-24": програму розширили на Нацгвардію та прикордонників

Уряд поширив дію програми «Контракт 18-24» на Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Спрощено медогляд та розширено перелік посад для українців 18-24 років.

Суспільство • 1 квітня, 11:27 • 20872 перегляди

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Вночі ворог атакував Одещину, спричинивши пожежі в гаражах та пошкодження будинків. Є постраждала особа, рятувальники оперативно ліквідували наслідки.

Війна • 28 березня, 05:53 • 171414 перегляди

Зеленський присвоїв звання бригадного генерала двом нацгвардійцям

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала полковникам Антону Верховенку та Валентину Острижному у День Національної гвардії.

Війна • 26 березня, 14:08 • 29253 перегляди

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня відзначають День Нацгвардії, День свободи документів, "фіолетовий" День епілепсії та Віддання Благовіщення. У народі день Василя, якщо дощ – буде багато грибів.

Суспільство • 26 березня, 04:40 • 214527 перегляди

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену Нацгвардії

Тираж обігової пам’ятної монети "Національна гвардія України" становить до 10 млн штук, з них частина тиражу (520 тис. шт.) буде сформована в спеціально оформлені ролики.

Суспільство • 25 березня, 16:14 • 38463 перегляди

Уряд затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому": планується виручити до 1,5 млрд гривень

Кабмін затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому", планується виручити 1,5 млрд грн. Стартова ціна "Укрбуду" - 262,6 млн, "Сумихімпрому" - 1,158 млрд.

Економіка • 25 березня, 11:50 • 21072 перегляди

Рада зняла з розгляду закон про розширення повноважень Нацгвардії щодо зброї

Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.

Суспільство • 24 березня, 22:34 • 10420 перегляди

Зеленський анонсував розширення програми “Контракт 18-24”: планується залучити Нацгвардію та прикордонників

Програма "Контракт 18-24", яка передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, буде розширена на підрозділи Нацгвардії та Держприкордонслужби. Зеленський наголосив на важливості підтримки молодих добровольців.

Війна • 24 березня, 19:20 • 14512 перегляди

МВС роз'яснило зміни до закону щодо використання Нацгвардією кийків та електрошокерів

МВС пояснило, що зміни до закону про Нацгвардію не розширять повноваження, а впорядкують їх діяльність. Також вказано, що перелік спецзасобів, запропонований у законопроєкті, вже використовується.

Суспільство • 22 березня, 09:18 • 22458 перегляди

Проєкт "Контракт 18-24" розширять на 11 бригад ЗСУ

Проєкт Міноборони України "Контракт 18-24" розширюється на додаткові 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. До програми доєднаються військові частини.

Війна • 22 березня, 01:15 • 16901 перегляди

Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо використання Нацгвардією озброєння під час масових заворушень: деталі

Комітет ВР підтримав законопроєкт №10311, який дозволяє Нацгвардії використовувати спецзасоби для припинення масових заворушень. Дозволено застосування кийків, електрошокерів та світлозвукових гранат.

Суспільство • 21 березня, 12:04 • 14079 перегляди

Воїни "Азову" нищівно ліквідували позиції окупантів на Покровському напрямку: відео операції "Землетрус"

Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.

Війна • 17 березня, 02:45 • 22861 перегляди

ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС через справу екссудді Тандира

Працівники ДБР проводять обшуки у заступника голови ВККСУ, який, можливо, надав неправдиві свідчення на користь екссудді Тандира, винуватця смертельної ДТП на блокпосту.

Політика • 14 березня, 09:16 • 38360 перегляди

Нічна атака рф на Одесу: показали наслідки

Внаслідок російської атаки в Одесі загорілися паливні резервуари, приватний будинок та склад з дитячими іграшками. Над ліквідацією наслідків працювало понад 100 рятувальників, постраждалих немає.

Війна • 11 березня, 06:59 • 27457 перегляди

ДБР: понад 21 тисяча бійців повернулась до війська із СЗЧ

За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.

Війна • 3 березня, 15:38 • 16854 перегляди

Президент присвоїв звання Героя України лейтенанту Стоцькому

Президент України підписав указ №138 про присвоєння звання Героя України Владиславу Стоцькому. Старший лейтенант отримав нагороду за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.

Війна • 26 лютого, 18:55 • 36931 перегляди

У Миколаєві невідомі спаплюжили меморіальну дошку загиблому нацгвардійцю

Невідомі особи облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова у мікрорайоні Ліски. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та шукає свідків події.

Кримінал та НП • 25 лютого, 17:12 • 27065 перегляди

"Гулівер" рятує життя: унікальний наземний дрон надійшов на озброєння Нацгвардії

31-а бригада НГУ отримала дистанційно керовану наземну платформу "Гулівер". Дрон здатний виконувати завдання з мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених та знищення цілей у тилу ворога.

Війна • 20 лютого, 16:41 • 27687 перегляди

"Дивись українське!": на Вінниччині запрацював новий кінопростір для військових, які проходять лікування та реабілітацію

У медичному реабілітаційному центрі на Вінниччині відкрили сучасний кінопростір для перегляду українських фільмів. Це вже п'ятий такий заклад, обладнаний в рамках Національного туру "Кіно заради Перемоги".

Суспільство • 19 лютого, 14:59 • 23525 перегляди

Кабмін затвердив План пріоритетних дій на 2025 рік

Уряд схвалив План пріоритетних дій на 2025 рік, що містить 392 завдання для міністерств та відомств. План включає євроінтеграційні зобов'язання, співпрацю з МВФ та модернізацію держсервісів.

Економіка • 18 лютого, 12:52 • 24810 перегляди

Поліграф для іноземців у ЗСУ: уряд затвердив нові правила

Кабмін затвердив обов'язкову перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Центр рекрутингу іноземців отримав офіційні повноваження на проведення таких перевірок.

Політика • 11 лютого, 11:50 • 21486 перегляди

Ротації, нові правила контрактів, скасування строкової служби: в Україні планують змінити правила військової служби

Уряд схвалив проєкт указу президента щодо реформування військової служби в ЗСУ, НГУ та ДССТ. Документ передбачає скасування строкової служби, нові правила контрактів та ротації військових.

Війна • 7 лютого, 14:58 • 128917 перегляди