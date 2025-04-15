Національна гвардія України

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.
Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу про нагородження орденом. У Нацгвардії пояснили це технічною помилкою і пообіцяли виправити.
Біржа Благодійності "ДоброДій" у березні 2025 року надала допомогу на суму понад 1,43 млн грн, профінансувавши реабілітацію 13 важкохворих дітей та підтримавши медзаклади.
Мінфін спростував інформацію про загрозу затримки виплат військовим. Фінансування ЗСУ – пріоритет, кошти передбачені у держбюджеті на 2025 рік, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
Сергій, герой скандального шоу, який одружився з ученицею, записав відеозвернення з фронту. Він пояснив, що ініціатором зйомок була дружина, та розповів про звільнення зі школи через скандал.
39-річну жінку підозрюють у крадіжці речей з могили Назарія Гринцевича, наймолодшого оборонця "Азовсталі". Їй загрожує до трьох років позбавлення волі.
БФ «ДоброДій» передала два авто Mitsubishi L200 та Nissan Navara для загону «Тайфун». Автівки оснащені Starlink, вартість проєкту понад 1 млн.грн.
Уряд поширив дію програми «Контракт 18-24» на Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Спрощено медогляд та розширено перелік посад для українців 18-24 років.
Вночі ворог атакував Одещину, спричинивши пожежі в гаражах та пошкодження будинків. Є постраждала особа, рятувальники оперативно ліквідували наслідки.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала полковникам Антону Верховенку та Валентину Острижному у День Національної гвардії.
26 березня відзначають День Нацгвардії, День свободи документів, "фіолетовий" День епілепсії та Віддання Благовіщення. У народі день Василя, якщо дощ – буде багато грибів.
Тираж обігової пам’ятної монети "Національна гвардія України" становить до 10 млн штук, з них частина тиражу (520 тис. шт.) буде сформована в спеціально оформлені ролики.
Кабмін затвердив умови приватизації "Укрбуду" та "Сумихімпрому", планується виручити 1,5 млрд грн. Стартова ціна "Укрбуду" - 262,6 млн, "Сумихімпрому" - 1,158 млрд.
Законопроєкт №10311, який дозволяв Нацгвардії застосовувати зброю проти мітингувальників, знято з порядку денного. МВС не змогло спростувати критику щодо розширення повноважень.
Програма "Контракт 18-24", яка передбачає виплату 1 млн грн добровольцям, буде розширена на підрозділи Нацгвардії та Держприкордонслужби. Зеленський наголосив на важливості підтримки молодих добровольців.
МВС пояснило, що зміни до закону про Нацгвардію не розширять повноваження, а впорядкують їх діяльність. Також вказано, що перелік спецзасобів, запропонований у законопроєкті, вже використовується.
Проєкт Міноборони України "Контракт 18-24" розширюється на додаткові 11 бригад ЗСУ та Нацгвардії. До програми доєднаються військові частини.
Комітет ВР підтримав законопроєкт №10311, який дозволяє Нацгвардії використовувати спецзасоби для припинення масових заворушень. Дозволено застосування кийків, електрошокерів та світлозвукових гранат.
Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.
Працівники ДБР проводять обшуки у заступника голови ВККСУ, який, можливо, надав неправдиві свідчення на користь екссудді Тандира, винуватця смертельної ДТП на блокпосту.
Внаслідок російської атаки в Одесі загорілися паливні резервуари, приватний будинок та склад з дитячими іграшками. Над ліквідацією наслідків працювало понад 100 рятувальників, постраждалих немає.
За період з 29 листопада 2024 по 1 березня 2025 року майже 21100 військовослужбовців повернулися на службу. Найбільше бійців повернулося до ЗСУ, НГУ та прикордонної служби.
Президент України підписав указ №138 про присвоєння звання Героя України Владиславу Стоцькому. Старший лейтенант отримав нагороду за особисту мужність, героїзм та самовіддане служіння українському народові.
Невідомі особи облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова у мікрорайоні Ліски. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та шукає свідків події.
31-а бригада НГУ отримала дистанційно керовану наземну платформу "Гулівер". Дрон здатний виконувати завдання з мінування, розмінування, логістики, евакуації поранених та знищення цілей у тилу ворога.
У медичному реабілітаційному центрі на Вінниччині відкрили сучасний кінопростір для перегляду українських фільмів. Це вже п'ятий такий заклад, обладнаний в рамках Національного туру "Кіно заради Перемоги".
Уряд схвалив План пріоритетних дій на 2025 рік, що містить 392 завдання для міністерств та відомств. План включає євроінтеграційні зобов'язання, співпрацю з МВФ та модернізацію держсервісів.
Кабмін затвердив обов'язкову перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту. Центр рекрутингу іноземців отримав офіційні повноваження на проведення таких перевірок.
Уряд схвалив проєкт указу президента щодо реформування військової служби в ЗСУ, НГУ та ДССТ. Документ передбачає скасування строкової служби, нові правила контрактів та ротації військових.