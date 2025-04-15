Національна гвардія України

"Дивись українське!": на Вінниччині запрацював новий кінопростір для військових, які проходять лікування та реабілітацію

У медичному реабілітаційному центрі на Вінниччині відкрили сучасний кінопростір для перегляду українських фільмів. Це вже п'ятий такий заклад, обладнаний в рамках Національного туру "Кіно заради Перемоги".