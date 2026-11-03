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"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом

Київ • УНН

 • 13767 перегляди

МВС вважає, що псевдомедикиня намагалася забрати військового із СЗЧ та могла отримати за це гроші. ДБР розслідує події після сутичок.

"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом

Правоохоронці розглядають інцидент у Петропавлівській Борщагівці як схему незаконного вивезення військовослужбовців, а псевдомедикиня насправді хотіла забрати військового у СЗЧ, який там перебував. Імовірно вона отримала за це гроші. Про це повідомив  міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, чоловік "медикині" також самовільно залишив військову частину, а сама жінка, за наявною у правоохоронців інформацією, переховувала його вдома.

Ми розуміємо, що ця жінка, яка прибула на місце події - в неї була конкретна мета - шахрайським шляхом забрати СЗЧ-особу, яка раніше вчинила цей злочин. До речі, в неї чоловік також самовільно залишив військову частину - вона його там переховувала вдома по нашій інформації, але ми детально опрацьовуємо, детально вивчаємо всі зв'язки, тому що, як я вже казав, вона неодноразово попадала в поле зору (правоохоронців - ред.), дискредитувала владу. Можливо, тут більше був задум, ми цьому точно надамо оцінку, встановимо хто спонукав, і зробимо всі висновки

– заявив Вигівський.

Крім того, міністр назвав інцидент частиною чергової схеми з виведення військовозобов'язаних із військової служби. За його словами, жінка їхала до місця події саме з цією метою.

Це своєрідна схема витягання ухилянтів. Ви ж знаєте, зараз багато схем, багато напрямків, і ми постійно над цим працюємо, постійно коментуємо, і  як ухилення від мобілізації, так і СЗЧ, які різними способами уникають служби 

– додав міністр.     

 За словами Вигівського, "це дійсно схема, і ця дама - вона конкретно з цією метою їхала туди".

В принципі, є інформація, що  на цьому ще й гроші заробила 

– додав глава МВС.

Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана03.11.26, 14:23 • 15314 переглядiв

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.  

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.  

Алла Кіосак

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