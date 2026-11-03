"Схема витягання ухилянтів": у МВС заявили, що “медикиня” могла отримувати гроші за заворушення під Києвом

Правоохоронці розглядають інцидент у Петропавлівській Борщагівці як схему незаконного вивезення військовослужбовців, а псевдомедикиня насправді хотіла забрати військового у СЗЧ, який там перебував. Імовірно вона отримала за це гроші. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський під час брифінгу, передає УНН.

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За словами міністра, чоловік "медикині" також самовільно залишив військову частину, а сама жінка, за наявною у правоохоронців інформацією, переховувала його вдома.

Ми розуміємо, що ця жінка, яка прибула на місце події - в неї була конкретна мета - шахрайським шляхом забрати СЗЧ-особу, яка раніше вчинила цей злочин. До речі, в неї чоловік також самовільно залишив військову частину - вона його там переховувала вдома по нашій інформації, але ми детально опрацьовуємо, детально вивчаємо всі зв'язки, тому що, як я вже казав, вона неодноразово попадала в поле зору (правоохоронців - ред.), дискредитувала владу. Можливо, тут більше був задум, ми цьому точно надамо оцінку, встановимо хто спонукав, і зробимо всі висновки – заявив Вигівський.

Крім того, міністр назвав інцидент частиною чергової схеми з виведення військовозобов'язаних із військової служби. За його словами, жінка їхала до місця події саме з цією метою.

Це своєрідна схема витягання ухилянтів. Ви ж знаєте, зараз багато схем, багато напрямків, і ми постійно над цим працюємо, постійно коментуємо, і як ухилення від мобілізації, так і СЗЧ, які різними способами уникають служби – додав міністр.

За словами Вигівського, "це дійсно схема, і ця дама - вона конкретно з цією метою їхала туди".

В принципі, є інформація, що на цьому ще й гроші заробила – додав глава МВС.

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