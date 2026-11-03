Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана

Після подій 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом було проведено опитування особи, яка була на місці у формі медичного персоналу з придбаною "швидкою", і наразі з нею проводиться подальша робота, вона затримана. Про це повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в ефірі телемарафону 3 листопада, пише УНН.

Одна особа, надівши для чогось форму медичного персоналу і придбавши перед цим автомобіль медичної допомоги, зі своїм водієм, за мінімум три доби до цього провела, скажімо так, розвідку, цього об'єкта. Це все відфіксовано і так далі. Потім, коли проводилося опитування, і зараз ця особа, скажімо так, з нею проводиться подальша робота, у її телефоні всі ці матеріали були виявлені. Тобто, готувалася свідома дія - сказав Буданов.

Керівник ОП також повідомив, що в телефоні "медикині" правоохоронці знайшли фотографії та листування з Telegram-каналами, які поширювали матеріали про події на Петропавлівській Борщагівці. За його словами, наразі жінку затримано.

"Є переписка, є фотографії, і так далі. Є переписка з певними телеграм-каналами, які розпочали масовано всю цю розсилку. Я не знаю до кінця, з якою метою це все робилось. Або з особистих мотивів - підняти свій рейтинг чи заробити певні гроші, але буде питання, хто ж такі гроші за такі послуги платить. Чи, можливо, все ж таки з трішки іншою - антидержавницькою метою, але так чи інакше - не можна просто все скинути на діяльність провокаторів - ця ситуація показала напруженість в суспільстві, те, що є проблеми, які потрібно вирішувати. Це просто констатація факту. Так, з одного боку провокатори, але з іншого боку - це напруга в суспільстві. Так, вона затримана", - заявив Буданов.

Керівник Офісу Президента також прокоментував стан тих, хто знаходився у будинку під час інциденту.

"Ті, кому потрібна була допомога, - знаходяться в лікарні. Більшість з них не потребували, як виявилося, жодної медичної допомоги, але це все згодом стане зрозумілим", – додав керівник Офісу Президента України.

Доповнення

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.