У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН

Фото: скриншот з відео Андрія Ходькова фотографа УНН

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині молодики спортивної статури, які, за словами представника УНН, прибули одночасно із керівником Офісу президента Кирилом Будановим, застосували фізичну силу до фотографа. Інцидент стався біля будинку, де, за наявною інформацією, утримували військовослужбовців у статусі СЗЧ, повідомляє УНН.

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За словами фотографа, молодики почали силою розганяти людей, які зібралися біля будівлі. Вони намагалися звільнити проїзд для автобуса, яким силовики планували вивезти чоловіків із приміщення.

Фотограф стверджує, що фізичну силу застосовували без розбору, зокрема до цивільних та дівчат.

Напад на журналіста під час зйомки

Коли представник УНН підійшов, щоб зафіксувати дії молодиків на камеру телефона, один із них почав агресивно вимагати пояснень, чому його знімають.

Після цього, за словами фотографа, чоловік у спортивному одязі завдав йому кількох ударів ногами. Нападник не припинив своїх дій навіть після того, як журналіст повідомив про свій професійний статус.

Ці молодики вийшли зі сторони Кирила Олексійовича, почали розганяти натовп перед автобусом. Після того, як вони ударним кулаком пройшлися по вулиці, почали бити людей – розповів фотограф.

За його словами, частину дій молодиків вдалося зафіксувати на відео.

Обставини нападу, особи причетних та їхній зв'язок із посадовцями потребують встановлення правоохоронцями.

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