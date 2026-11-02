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В Петропавловской Борщаговке молодые люди, силой разгонявшие толпу, напали на фотографа УНН

Киев • УНН

 • 8816 просмотра

В Петропавловской Борщаговке молодые люди силой разгоняли людей возле здания и избили журналиста УНН.

В Петропавловской Борщаговке молодые люди, силой разгонявшие толпу, напали на фотографа УНН
Фото: скриншот из видео Андрея Ходькова, фотографа УНН

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области молодые люди спортивного телосложения, которые, по словам представителя УНН, прибыли одновременно с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, применили физическую силу к фотографу. Инцидент произошёл возле дома, где, согласно имеющейся информации, удерживали военнослужащих в статусе СЗЧ, сообщает УНН.

Детали

По словам фотографа, молодые люди начали силой разгонять людей, собравшихся возле здания. Они пытались освободить проезд для автобуса, на котором силовики планировали вывезти мужчин из помещения.

Фотограф утверждает, что физическую силу применяли без разбора, в том числе к гражданским и девушкам.

Нападение на журналиста во время съёмки

Когда представитель УНН подошёл, чтобы зафиксировать действия молодых людей на камеру телефона, один из них начал агрессивно требовать объяснений, почему его снимают.

После этого, по словам фотографа, мужчина в спортивной одежде нанёс ему несколько ударов ногами. Нападавший не прекратил своих действий даже после того, как журналист сообщил о своём профессиональном статусе.

Эти молодые люди вышли со стороны Кирилла Алексеевича, начали разгонять толпу перед автобусом. После того как они, ударяя кулаками, прошлись по улице, начали избивать людей

– рассказал фотограф.

По его словам, часть действий молодых людей удалось зафиксировать на видео.

Обстоятельства нападения, личности причастных и их связь с должностными лицами предстоит установить правоохранителям.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: молодчики в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелы02.11.26, 23:05 • 11366 просмотров

Степан Гафтко

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