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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: молодчики в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелы

Киев • УНН

 • 7000 просмотра

Молодчики в масках разогнали толпу возле автобуса под Киевом, также были слышны выстрелы. Информации о пострадавших пока нет.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: молодчики в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелы

На месте столкновения в Петропавловской Борщаговке молодые люди в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелы, передает корреспондент УНН

Детали 

Как передает корреспондент УНН с места событий, активисты пытались перекрыть путь автобуса, на котором пытались вывезти людей.

Предупреждение — на видео может присутствовать нецензурная лексика

Молодые люди в масках разогнали толпу, чтобы пропустить автобус, в котором уже не было людей, после чего на месте событий прозвучали выстрелы. 

Предупреждение — на видео может присутствовать нецензурная лексика

Напомним

С полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечной, 7 (район Петропавловской Борщаговки в столице). Очевидцы публиковали видео с места происшествия, на которых были видны кареты «скорой помощи» и медицинские работники. Основная выдвигавшаяся версия — якобы вооруженный неизвестный мужчина удерживает в заложниках 40 гражданских лиц в частном доме. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.

Позже к диалогу с представителями СМИ подключилась Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона. Там заверили, что  информация о десятках заложников, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности. А сам инцидент возник вокруг задержания военнослужащего, который самовольно оставил часть. 

Но менее чем через час появились свидетельства медицинской работницы с места событий. Женщина вместе с правоохранителями получила доступ в частный дом по указанному адресу. Затем она рассказала журналистам, что внутри здания — от чердака до подвала — видела как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно. Четыре человека из тех, кого обнаружили в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в кареты «скорой помощи». Какие именно повреждения получили мужчины и кто их нанес, медик не уточнила.

Павел Башинский

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