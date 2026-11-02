Инцидент в Петропавловской Борщаговке: молодчики в масках начали разгонять толпу, на месте слышны выстрелы

россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский

россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский

россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский

россия готовит новый массированный удар по Украине, прежде всего по энергетике и логистике — Зеленский

Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом

Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом

Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом

Вместо 40 заложников военнослужащий в СЗЧ: прокуратура сообщила новые подробности инцидента под Киевом