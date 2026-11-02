Командувач Нацгвардії розповів, кого утримували у будинку під Києвом
Київ • УНН
Півненко заявив, що в будинку перебували військові, затримані після СЗЧ. Четверо з них потребували медичної допомоги.
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко прибув до Петропавлівської Борщагівки. Він повідомив, що в будинку, біля якого зібралися люди, перебували військовослужбовці, яких упіймали після СЗЧ, передає кореспондент УНН.
"Чотирьох військовослужбовців, які потребують медичної допомоги, ми відправили до лікарні. Це військовослужбовці, які після зачистки були упіймані та повернуті в підрозділи", — заявив Півненко.
За його словами, решта людей, які перебувають у будинку, військові Національної гвардії України.
Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків02.11.26, 19:06 • 10160 переглядiв
Після цих слів натовп вибухнув лайкою. Від Півненка вимагали пояснень, чому у затриманих були синці, а також додали - російська агресія не дає права катувати людей.
Що цьому передувало
З опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7 (район Петропавлівської Борщагівки у столиці). Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.
Згодом до діалогу з представниками ЗМІ підключилася Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону. Там запевнили, що інформація про десятки заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. А сам інцидент виник навколо затримання військового, який пішов у СЗЧ.
Але менш, ніж через годину, зявилися свідчення медичної працівниці з місця подій. Жінка разом із правоохоронцями отримала доступ до приватного будинку за адресою. Потім вона розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — бачила як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.