Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків
Київ • УНН
У Петропавлівській Борщагівці чотирьох людей із будинку доправлять до лікарні через поранення.
У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, медикиню та правоохоронця впустили до будинку, де, за інформацією місцевих, утримували заручників, передає УНН.
Деталі
У будинку на вулиці Сонячна, 7 у районі Петропавлівської Борщагівки у Києві, де від опівдня місцеві мешканці бачили машини "швидкої допомоги" та поліцію, могли утримувати понад 20 людей. Серед них є поранені, повідомила працівниця медичної служби, яка зараз перебуває на місці інциденту.
Жінка розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — перебувають як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо.
Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги".
Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.
Додамо
Як раніше повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Центрального регіону, у районі Петропавлівської Борщагівки в Києві 2 листопада затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ. Інформація про 40 заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності.
Що цьому передувало
Перед цим у соцмережах з опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7. Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників.
Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.