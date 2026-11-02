Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом

Замість 40 заручників військовий у СЗЧ: прокуратура повідомила нові деталі інциденту під Києвом