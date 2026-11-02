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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

У Петропавлівській Борщагівці чотирьох людей із будинку доправлять до лікарні через поранення.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: у будинку виявили 25 людей, четверо потребували допомоги медиків
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, медикиню та правоохоронця впустили до будинку, де, за інформацією місцевих, утримували заручників, передає УНН

Деталі

У будинку на вулиці Сонячна, 7 у районі Петропавлівської Борщагівки у Києві, де від опівдня місцеві мешканці бачили машини "швидкої допомоги" та поліцію, могли утримувати понад 20 людей. Серед них є поранені, повідомила працівниця медичної служби, яка зараз перебуває на місці інциденту.

Жінка розповіла журналістам, що у приміщенні будівлі — від горищ і до підвалу — перебувають як мінімум 25 людей. Цивільні вони чи військові, — невідомо. 

Чотири людини із тих, яких знайшли у приміщенні, потребують медичної допомоги. Їх уже завантажили до карет "швидкої допомоги". 

Які конкретно ушкодження отримали чоловіки та хто їх їм завдав, медик не уточнила.

Додамо

Як раніше повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Центрального регіону, у районі Петропавлівської Борщагівки в Києві 2 листопада  затримали військовослужбовця, який пішов у СЗЧ. Інформація про 40 заручників, які нібито перебували у приватному будинку, не відповідає дійсності. 

Що цьому передувало

Перед цим у соцмережах з опівдня ширилася інформація про інцидент у районі вулиці Сонячна, 7. Очевидці публікували відео з локації, на яких було видно карети "швидкої" та медичних працівників. 

Основна версія, яку висували, — нібито озброєний невідомий чоловік утримує в приватному будинку у заручниках 40 цивільних. І серед них вже є поранені, яким необхідна допомога медиків.

Олександра Василенко

КриміналКиївська область
Київська область
Київ