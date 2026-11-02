Инцидент в Петропавловской Борщаговке: в доме обнаружили 25 человек, четверым потребовалась помощь медиков
Киев • УНН
В Петропавловской Борщаговке четверых человек из дома доставят в больницу из-за ранений.
В Петропавловской Борщаговке, расположенной в Киевской области, медработницу и правоохранителя впустили в дом, где, по информации местных жителей, удерживали заложников, передает УНН.
Детали
В доме на улице Солнечная, 7, в районе Петропавловской Борщаговки в Киеве, где с полудня местные жители видели машины "скорой помощи" и полицию, могли удерживать более 20 человек. Среди них есть раненые, сообщила сотрудница медицинской службы, которая сейчас находится на месте инцидента.
Женщина рассказала журналистам, что в помещении здания — от чердака до подвала — находятся как минимум 25 человек. Гражданские они или военные — неизвестно.
Четыре человека из тех, кого нашли в помещении, нуждаются в медицинской помощи. Их уже погрузили в машины "скорой помощи".
Какие именно повреждения получили мужчины и кто их нанес, медик не уточнила.
Добавим
Как ранее сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона, в районе Петропавловской Борщаговки в Киеве 2 ноября задержали военнослужащего, который самовольно оставил часть. Информация о 40 заложниках, которые якобы находились в частном доме, не соответствует действительности.
Что этому предшествовало
До этого в соцсетях с полудня распространялась информация об инциденте в районе улицы Солнечная, 7. Очевидцы публиковали видео с места происшествия, на которых были видны машины "скорой помощи" и медицинские работники.
Основная версия, которую выдвигали, — якобы вооруженный неизвестный мужчина удерживает в частном доме 40 гражданских в качестве заложников. И среди них уже есть раненые, которым необходима помощь медиков.