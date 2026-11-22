Співголова німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла виступив за повернення на батьківщину до 2,6 млн іноземців, серед яких українці, сирійці та афганці. За його словами, біженці повинні залишати Німеччину після зникнення обставин, через які їм надали захист. Про це повідомляє Welt із посиланням на інтерв'ю політика для подкасту Bild, пише УНН.

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Хрупалла заявив, що завершення війни в Україні або поліпшення безпекової ситуації в Сирії та Афганістані має стати підставою для повернення громадян цих країн додому.

Крім того, політик пропонує депортувати іноземців, які зобов'язані залишити Німеччину за законом, а також осіб, засуджених за злочини.

Загалом співголова AfD оцінив потенційну кількість людей, яких хоче повернути до країн походження, у 2,6 млн.

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Міграційний експерт Констанцького університету Даніель Тим назвав заяви Хрупалли такими, що вводять в оману.

За його словами, німецьке законодавство не дозволяє автоматично та масово депортувати українців, сирійців чи афганців навіть після зміни ситуації в їхніх країнах.

Кожен випадок припинення захисту необхідно розглядати індивідуально.

За останніми доступними даними, станом на середину 2026 року в Німеччині близько 259 тисяч іноземців мали юридичний обов'язок залишити країну. Водночас 77% із них отримали відтермінування депортації.

Ініціатива Хрупалли викликала суперечки навіть усередині AfD. Зокрема, його однопартієць Максиміліан Кра раніше застерігав від нереалістичних очікувань щодо масового видворення іноземців.

Наразі йдеться про політичну пропозицію співголови AfD, а не про рішення німецького уряду.

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