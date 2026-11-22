У ніч на 22 листопада росіяни атакували Україну 186 ударними БПЛА типу Shahed (72 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Ворог запустив дрони з орловської, смоленської, курської, ростовської областей і краснодарського краю рф, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БПЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дрон інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях - йдеться в дописі.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.

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