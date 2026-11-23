Ввечері у неділю, 22 листопада, російські окупанти завдали удару по Вишневому Київської області. Про це повідомив міський голова Ілля Діков, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок атаки 3 людини загинули.

Відбулося падіння шахеда в супермаркет "Новус", м. Вишневе. Пошкоджений дах та приміщення магазину. ... На жаль, є 3-є загиблих, серед них жінка 1990 р. н. Постраждало 15 людей, серед них 3-є дітей. Інформація щодо постраждалих уточнюється - зазначив Діков.

Він попросив громадян не перебувати на вулиці та в громадських місцях під час шахедної атаки.

Нагадаємо

27 вересня у Вишневому внаслідок удару російського БпЛА загинула людина, троє постраждали, пошкоджено п’ять авто. На Київщині також пошкоджені підприємства.

У Димері кількість загиблих після російської атаки зросла до п'яти – рятувальники знайшли ще одне тіло