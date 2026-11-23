Удар шахеда по супермаркету у Вишневому: троє загиблих
Київ • УНН
російський шахед влучив у супермаркет у Вишневому. Загинули троє людей, 15 постраждали, серед них троє дітей.
Ввечері у неділю, 22 листопада, російські окупанти завдали удару по Вишневому Київської області. Про це повідомив міський голова Ілля Діков, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок атаки 3 людини загинули.
Відбулося падіння шахеда в супермаркет "Новус", м. Вишневе. Пошкоджений дах та приміщення магазину. ... На жаль, є 3-є загиблих, серед них жінка 1990 р. н. Постраждало 15 людей, серед них 3-є дітей. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Він попросив громадян не перебувати на вулиці та в громадських місцях під час шахедної атаки.
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27 вересня у Вишневому внаслідок удару російського БпЛА загинула людина, троє постраждали, пошкоджено п’ять авто. На Київщині також пошкоджені підприємства.
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