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У Вишневому дрон упав на дорогу, якою рухались автомобілі - рятувальники розкрили деталі атаки на Київщину

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

У Вишневому внаслідок удару російського БпЛА загинула людина, троє постраждали, пошкоджено п’ять авто. На Київщині також пошкоджені підприємства.

У Вишневому дрон упав на дорогу, якою рухались автомобілі - рятувальники розкрили деталі атаки на Київщину

У Вишневому, що під Києвом, ворожий БпЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі, пошкоджені 5 авто, передає УНН із посиланням на ДСНС.

1 людина загинула, ще 3 постраждали внаслідок російського удару у Вишневому, Бучанського району. Ворожий БпЛА впав на проїжджу частину, якою рухалися автомобілі. Пошкоджені 5 авто 

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники надали допомогу пораненим, після чого їх госпіталізували до лікарні.

Ворог продовжує бити по Київщині: нова атака забрала життя людини, ще троє постраждали27.09.26, 12:14 • 1860 переглядiв

Додамо

У свою чергу голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що атака ворога на Київщину триває, ще одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки.

У Фастівському районі пошкоджено підприємство з виробництва вікон та два автомобілі. Постраждав охоронець підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Його стан та характер травм уточнюються. Медики надають необхідну допомогу.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю - частину покрівлі та фасад. Також пошкоджено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Антоніна Туманова

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