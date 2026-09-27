Ворог продовжує бити по Київщині: нова атака забрала життя людини, ще троє постраждали

Армія рф продовжує атакувати Київську область. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, відомо про одну жертву та ще трьох постраждалих, передає УНН.

Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула 1 людина, ще 3 — постраждали. Стан постраждалих уточнюється. Їм надають всю необхідну медичну допомогу - повідомив Ткаченко.

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За його словами, у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання.

У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.

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