Ворог продовжує бити по Київщині: нова атака забрала життя людини, ще троє постраждали
Київ • УНН
У Вишневому дрон пошкодив п’ять авто й спричинив займання. У Броварах горіли складська та офісна будівлі.
Армія рф продовжує атакувати Київську область. Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, відомо про одну жертву та ще трьох постраждалих, передає УНН.
Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Київщині загинула 1 людина, ще 3 — постраждали. Стан постраждалих уточнюється. Їм надають всю необхідну медичну допомогу
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За його словами, у Вишневому Бучанського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено 5 автомобілів та сталося займання.
У Броварах через атаку виникли пожежі складської та офісної будівель. Люди не постраждали.
На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідовують наслідки атаки.
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