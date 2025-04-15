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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25103 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152957 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 134413 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137093 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133250 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133588 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195834 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77482 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164567 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116724 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Броварах повідомляють про підлітків, які стріляли у тварин з пневматичної зброї: поліція розпочала перевірку

У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після повідомлень у соцмережах.

Суспільство • 10:48 • 1598 перегляди
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У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.

Економіка • 26 березня, 11:23 • 51835 перегляди
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"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

У Броварах успішно діє проєкт "Перспектива 21. 3", який допомагає дорослим з синдромом Дауна адаптуватися до самостійного життя та працевлаштуватися. Організація створила пекарню та кафе для стажування.

Суспільство • 21 березня, 07:00 • 487088 перегляди

Броварська громада отримала нову комунальну техніку: чотири трактори для міста та сіл громади

КП "Бровари-Благоустрій" отримало чотири нові трактори для роботи в різні пори року. Один трактор буде в Требухові, ще один – у Княжичах, а два – в Броварах.

Київщина • 19 березня, 13:36 • 20246 перегляди

Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів

У Броварській громаді активно розвивають інклюзивну освіту в школах та садочках. Створено 65 інклюзивних груп для 201 дитини, працює ІРЦ та спеціальні класи з необхідним обладнанням.

Суспільство • 11 березня, 11:49 • 194866 перегляди
Ексклюзив

У Броварській громаді працює 15 асистентів для дітей з інвалідністю

У Броварській громаді працюють 15 асистентів для дітей з інвалідністю, які є близькими родичами учнів. Асистенти пройшли спеціальне 60-годинне навчання та допомагають дітям у повсякденних справах під час навчання.

Суспільство • 5 березня, 16:07 • 17543 перегляди

Броварська громада передала військовим два генератори - мер

Військова частина, що боронить повітряний простір регіону, отримала два мобільні генератори від Броварської громади. Раніше громада також передала військовим Toyota Hilux, 200 акумуляторів для дронів та інше обладнання.

Суспільство • 28 лютого, 13:02 • 20333 перегляди

У Броварах планують запровадити щомісячні доплати для педагогів дошкілля та позашкілля

Броварська міська рада розгляне питання щомісячних доплат у розмірі 1300 грн для педагогів дошкілля та позашкілля. Ініціатива потребуватиме близько 18 млн грн на рік з місцевого бюджету.

Суспільство • 25 лютого, 10:52 • 21980 перегляди

Засоби реабілітації з Норвегії: Броварська громада отримала важливий гуманітарний вантаж

Бровари отримали гуманітарну допомогу з Норвегії, що включає засоби реабілітації, крісла колісні та медичне спорядження. Допомога призначена для поранених військових та цивільних, які потребують засобів реабілітації.

Суспільство • 24 лютого, 15:49 • 23204 перегляди

Юні спортсмени з Броварів отримали запрошення на міжнародні турніри у Франції та Німеччині

Спортсмени з Броварів отримали запрошення на змагання у Франції та Німеччині. 41 дитина візьме участь у футбольному турнірі, змаганнях з плавання та літньому відпочинку за кордоном.

Суспільство • 20 лютого, 15:25 • 30324 перегляди

У Броварській громаді запустили соціальне таксі

У Броварській громаді запрацювало соціальне таксі для людей з обмеженими можливостями та інших категорій. Послуга доступна в робочі дні з 8:00 до 20:00 за попереднім замовленням.

Суспільство • 18 лютого, 14:15 • 24838 перегляди

У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів та педагогів - міський голова

У Броварській громаді 20,5% учнів та 6% педагогів хворіють на грип та ГРВІ. 31 клас переведено на дистанційне навчання, чотири ліцеї повністю працюють онлайн до кінця лютого.

Суспільство • 18 лютого, 09:13 • 30476 перегляди

У Броварській громаді зросла кількість хворих дітей на грип та ГРВІ, епідеміологічна ситуація контрольована - міський голова

У Броварській громаді зростає кількість хворих на грип та ГРВІ серед учнів, 78 класів перейшли на дистанційне навчання. Требухівський ліцей повністю працює онлайн через високу захворюваність.

Суспільство • 14 лютого, 11:05 • 25506 перегляди

У Броварській громаді зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ – міський голова

У Броварській громаді фіксується зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Один ліцей та 48 класів у шести інших закладах вже перейшли на дистанційне навчання.

Суспільство • 12 лютого, 12:03 • 27989 перегляди
Ексклюзив

"Коралі для кралі": у Броварах проходить унікальна виставка українського намиста

У культурно-просвітницькому центрі "Світлиця" представлена колекція намист майстрині Ольги Шуваєвої-Нечипорук. Виставка супроводжується музично-поетичною програмою та триватиме до кінця лютого.

Суспільство • 7 лютого, 10:29 • 41534 перегляди

Бровари продовжують підтримувати українських захисників: на фронт поїхала повнопривідна вантажівка і "старлінки"

Бровари продовжують підтримувати українських захисників: на фронт поїхала повнопривідна вантажівка і "старлінки".

Суспільство • 6 лютого, 11:35 • 24516 перегляди
Ексклюзив

У Броварах укриття автоматично відкриваються під час тривоги, місцева влада працює над покращенням безбарʼєрності

В укриттях Броварів встановлена система автоматичного відкриття під час тривоги та закриття через 15 хвилин після її завершення. Місцева влада працює над покращенням доступності укриттів для маломобільних груп населення.

Суспільство • 4 лютого, 11:30 • 32746 перегляди

Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади

Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади.

Суспільство • 3 лютого, 09:00 • 170854 перегляди

Бровари та Єна: стратегічне партнерство в умовах війни та після перемоги

Бровари та Єна: стратегічне партнерство в умовах війни та після перемоги.

Політика • 31 січня, 11:19 • 35977 перегляди

Броварська міська рада виділила кошти на смарт-годинники для глухих людей: важлива ініціатива під час війни

Броварська міська рада виділила кошти на закупівлю смарт-годинників для 42 глухих мешканців громади. Пристрої допоможуть людям з порушенням слуху вчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу через вібрацію.

Суспільство • 31 січня, 08:38 • 27110 перегляди
Ексклюзив

Бровари виховують науковців: у Палаці творчості працює осередок МАН

У Палаці творчості дітей та юнацтва Броварів діє територіальний осередок МАН, що охоплює 248 учнів у 43 наукових секціях. Центр забезпечує розвиток юних науковців та дослідників у різних галузях знань.

Суспільство • 29 січня, 11:26 • 24063 перегляди

В одному з броварських ліцеїв впроваджують енергоефективні технології: стартував ЕСКО-договір на майже 20 мільйонів гривень

У Броварському ліцеї №3 розпочалася реалізація ЕСКО-договору вартістю майже 20 млн грн. Проєкт передбачає модернізацію теплового пункту та комплексне утеплення будівлі.

Суспільство • 28 січня, 13:29 • 28993 перегляди

Броварська громада передала 10 MAVIC одному з підрозділів ЗСУ - мер

Броварська громада закупила та передала військовому підрозділу 10 квадрокоптерів MAVIC 3 PRO та MAVIC 3T. Також нещодавно громада передала автомобіль 95-й десантно-штурмовій бригаді.

Київщина • 27 січня, 17:15 • 27257 перегляди

Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

Суд оштрафував Володимира Майбоженка на 34 тис. грн та позбавив прав на 3 роки за наїзд на чотирьох людей у нетверезому стані. Прокуратура не погоджується з вироком та оскаржуватиме його.

Політика • 27 січня, 14:49 • 31344 перегляди

У Києві чути вибухи: росія атакує столицю дронами

Армія рф запустила по Україні ударні БПЛА. У Києві працювала протиповітряна оборона.

Війна • 27 січня, 00:48 • 40982 перегляди

Постраждали 12 будинків і магазин: комісія в Броварах розпочала оцінку збитків, завданих нічною атакою рф - мер

У Броварах внаслідок нічної атаки рф пошкоджено 12 приватних будинків та магазин, загинуло двоє людей. На місці працює комісія з оцінки збитків, постраждалим надається необхідна допомога.

Суспільство • 24 січня, 07:08 • 90909 перегляди
Ексклюзив

Броварська громада готується до участі в експерименті з підвищення безпеки в закладах освіти

Броварська громада готує всі свої 13 ліцеїв до участі у всеукраїнському експерименті з безпеки в закладах освіти. Три заклади вже затверджені МОН, решта готуються до виконання додаткових вимог безпеки.

Суспільство • 23 січня, 12:02 • 36679 перегляди
Ексклюзив

У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн

У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн.

Суспільство • 21 січня, 11:36 • 117767 перегляди

У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї №11: сучасні умови для понад 400 дітей

У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї.

Суспільство • 20 січня, 09:54 • 29101 перегляди

Річниця авіакатастрофи в Броварах: у низці регіонів України провели меморіальні заходи

В Україні вшанували пам'ять 14 загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах, серед яких керівництво МВС. ДБР завершило розслідування, п'ятеро посадовців ДСНС постали перед судом.

Суспільство • 18 січня, 17:05 • 43500 перегляди