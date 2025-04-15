У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після повідомлень у соцмережах.
Південнокорейські партнери розглядають фінансування реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах вартістю 1,2 млрд грн. Модернізація покращить очистку та забезпечить надійність застарілих об'єктів.
У Броварах успішно діє проєкт "Перспектива 21. 3", який допомагає дорослим з синдромом Дауна адаптуватися до самостійного життя та працевлаштуватися. Організація створила пекарню та кафе для стажування.
КП "Бровари-Благоустрій" отримало чотири нові трактори для роботи в різні пори року. Один трактор буде в Требухові, ще один – у Княжичах, а два – в Броварах.
У Броварській громаді активно розвивають інклюзивну освіту в школах та садочках. Створено 65 інклюзивних груп для 201 дитини, працює ІРЦ та спеціальні класи з необхідним обладнанням.
У Броварській громаді працюють 15 асистентів для дітей з інвалідністю, які є близькими родичами учнів. Асистенти пройшли спеціальне 60-годинне навчання та допомагають дітям у повсякденних справах під час навчання.
Військова частина, що боронить повітряний простір регіону, отримала два мобільні генератори від Броварської громади. Раніше громада також передала військовим Toyota Hilux, 200 акумуляторів для дронів та інше обладнання.
Броварська міська рада розгляне питання щомісячних доплат у розмірі 1300 грн для педагогів дошкілля та позашкілля. Ініціатива потребуватиме близько 18 млн грн на рік з місцевого бюджету.
Бровари отримали гуманітарну допомогу з Норвегії, що включає засоби реабілітації, крісла колісні та медичне спорядження. Допомога призначена для поранених військових та цивільних, які потребують засобів реабілітації.
Спортсмени з Броварів отримали запрошення на змагання у Франції та Німеччині. 41 дитина візьме участь у футбольному турнірі, змаганнях з плавання та літньому відпочинку за кордоном.
У Броварській громаді запрацювало соціальне таксі для людей з обмеженими можливостями та інших категорій. Послуга доступна в робочі дні з 8:00 до 20:00 за попереднім замовленням.
У Броварській громаді 20,5% учнів та 6% педагогів хворіють на грип та ГРВІ. 31 клас переведено на дистанційне навчання, чотири ліцеї повністю працюють онлайн до кінця лютого.
У Броварській громаді зростає кількість хворих на грип та ГРВІ серед учнів, 78 класів перейшли на дистанційне навчання. Требухівський ліцей повністю працює онлайн через високу захворюваність.
У Броварській громаді фіксується зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей. Один ліцей та 48 класів у шести інших закладах вже перейшли на дистанційне навчання.
У культурно-просвітницькому центрі "Світлиця" представлена колекція намист майстрині Ольги Шуваєвої-Нечипорук. Виставка супроводжується музично-поетичною програмою та триватиме до кінця лютого.
Бровари продовжують підтримувати українських захисників: на фронт поїхала повнопривідна вантажівка і "старлінки".
В укриттях Броварів встановлена система автоматичного відкриття під час тривоги та закриття через 15 хвилин після її завершення. Місцева влада працює над покращенням доступності укриттів для маломобільних груп населення.
Співпраця Броварів та Ерлангена: партнерство, що зміцнює громади.
Бровари та Єна: стратегічне партнерство в умовах війни та після перемоги.
Броварська міська рада виділила кошти на закупівлю смарт-годинників для 42 глухих мешканців громади. Пристрої допоможуть людям з порушенням слуху вчасно отримувати сповіщення про повітряну тривогу через вібрацію.
У Палаці творчості дітей та юнацтва Броварів діє територіальний осередок МАН, що охоплює 248 учнів у 43 наукових секціях. Центр забезпечує розвиток юних науковців та дослідників у різних галузях знань.
У Броварському ліцеї №3 розпочалася реалізація ЕСКО-договору вартістю майже 20 млн грн. Проєкт передбачає модернізацію теплового пункту та комплексне утеплення будівлі.
Броварська громада закупила та передала військовому підрозділу 10 квадрокоптерів MAVIC 3 PRO та MAVIC 3T. Також нещодавно громада передала автомобіль 95-й десантно-штурмовій бригаді.
Суд оштрафував Володимира Майбоженка на 34 тис. грн та позбавив прав на 3 роки за наїзд на чотирьох людей у нетверезому стані. Прокуратура не погоджується з вироком та оскаржуватиме його.
Армія рф запустила по Україні ударні БПЛА. У Києві працювала протиповітряна оборона.
У Броварах внаслідок нічної атаки рф пошкоджено 12 приватних будинків та магазин, загинуло двоє людей. На місці працює комісія з оцінки збитків, постраждалим надається необхідна допомога.
Броварська громада готує всі свої 13 ліцеїв до участі у всеукраїнському експерименті з безпеки в закладах освіти. Три заклади вже затверджені МОН, решта готуються до виконання додаткових вимог безпеки.
У Броварах приймають заявки на компенсацію вартості резервних джерел живлення для ОСББ: зарезервовано 500 тис. грн.
У Броварах завершено капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї.
В Україні вшанували пам'ять 14 загиблих в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах, серед яких керівництво МВС. ДБР завершило розслідування, п'ятеро посадовців ДСНС постали перед судом.