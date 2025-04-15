Штраф на 34 тис. за п’яне ДТП з постраждалими: суд оголосив вирок ексголові Броварської РДА Майбоженку

Суд оштрафував Володимира Майбоженка на 34 тис. грн та позбавив прав на 3 роки за наїзд на чотирьох людей у нетверезому стані. Прокуратура не погоджується з вироком та оскаржуватиме його.