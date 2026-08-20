У Вишневому та Броварах зафіксували погіршення якості повітря
Київ • УНН
У Вишневому та Броварах зросла концентрація дрібнодисперсного пилу. Жителям радять зачинити вікна й обмежити перебування надворі.
У Київській області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря у Вишневому та Броварах, повідомили у Київській ОВА у четвер, пише УНН.
Станом на ранок 20 серпня у містах Вишневе та Бровари спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. За даними системи моніторингу, у цих населених пунктах фіксується підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу
Це, як зазначається, може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, дітей та осіб, чутливих до подразнень.
До покращення ситуації фахівці рекомендують: тримати вікна зачиненими; обмежити тривале перебування на відкритому повітрі; пити достатньо води; за наявності очищувача повітря використовувати його у максимальному режимі.
"В інших населених пунктах, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не фіксується", - ідеться у повідомленні.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області, як зазначається, відповідає природному фону.
Моніторинг здійснюється на 16 пунктах. Система працює цілодобово за умови стабільного електроживлення.
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