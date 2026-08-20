В Вишнёвом и Броварах зафиксировали ухудшение качества воздуха

В Киевской области наблюдается временное ухудшение качества воздуха в Вишнёвом и Броварах, сообщили в Киевской ОВА в четверг, пишет УНН.

По состоянию на утро 20 августа в городах Вишнёвое и Бровары наблюдается временное ухудшение качества воздуха. По данным системы мониторинга, в этих населённых пунктах фиксируется повышенная концентрация мелкодисперсной пыли - сообщили в ОВА.

Это, как отмечается, может вызвать дискомфорт при дыхании у людей старшего возраста, детей и лиц, чувствительных к раздражениям.

До улучшения ситуации специалисты рекомендуют: держать окна закрытыми; ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; пить достаточное количество воды; при наличии очистителя воздуха использовать его в максимальном режиме.

"В других населённых пунктах, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не фиксируется", - говорится в сообщении.

Уровень гамма-излучения в Киевской области, как отмечается, соответствует естественному фону.

Мониторинг осуществляется на 16 пунктах. Система работает круглосуточно при условии стабильного электроснабжения.

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